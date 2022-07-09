После концерта «Иванушек» тюменцы решили спеть песню другой группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После окончания выступления музыкальной группы «Иванушки International» тюменцы в автобусе решили спеть песню «Районы-кварталы» группы «Звери». Видео с импровизацией пассажиров поделились в социальных сетях.

«25 автобус после концерта», — написал автор поста в группе «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он приложил видео, на котором одного из пассажиров, запевшего хит «Зверей», поддержали другие тюменцы.

В комментариях к публикации пользователи поддержали настроение пассажиров автобуса. «Вот так-то интереснее, а то сидят все в телефонах, грустные, уставшие, злые. А так все заряжены хорошим настроением, молодцы!» — написала Наталья Баранова. «Даешь Зверей на День города», — предложила Мария Миланова. Некоторые удивились выбору песни. «Когда это концерт Зверей был?» — спросил Егор Боярский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени прошел концерт «Иванушек», на который пришло более 15 тысяч человек. Их выступление создало огромные очереди около площади 400-летия города. При этом изначально концерт должен был состояться в другом месте, но позже его перенесли.