27 июня 2022

В Тюмени изменили место бесплатного концерта группы «Иванушки»

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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Группа «Иванушки» бесплатно выступит в центре Тюмени Фото:

Бесплатный концерт группы «Иванушки International», который организует ресторанный холдинг «МаксиМ», пройдет у тюменского драмтеатра, а не в гайд-парке. Об этом URA.RU рассказали в компании. Мероприятие состоится 10 июля.

«10 июля тюменцев ожидают развлекательные зоны по возрастам, food-зоны, мастер-классы, совместное приготовление сибирской окрошки, и в завершении — концерт группы „Иванушки International“. Событие пройдет на площади 400-летия Тюмени у драмтеатра. Начало в 13:00», — рассказали URA.RU в холдинге «МаксиМ».

Ранее агентство писало, что праздник для тюменцев компания организует в честь своего 30-летия. Концерт звезд российской эстрады будет бесплатным для посещения. Изначально он планировался в гайд-парке (сквер Комсомольский), но площадка не сможет вместить всех желающих посетить праздник.

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Бесплатный концерт группы «Иванушки International», который организует ресторанный холдинг «МаксиМ», пройдет у тюменского драмтеатра, а не в гайд-парке. Об этом URA.RU рассказали в компании. Мероприятие состоится 10 июля. «10 июля тюменцев ожидают развлекательные зоны по возрастам, food-зоны, мастер-классы, совместное приготовление сибирской окрошки, и в завершении — концерт группы „Иванушки International“. Событие пройдет на площади 400-летия Тюмени у драмтеатра. Начало в 13:00», — рассказали URA.RU в холдинге «МаксиМ». Ранее агентство писало, что праздник для тюменцев компания организует в честь своего 30-летия. Концерт звезд российской эстрады будет бесплатным для посещения. Изначально он планировался в гайд-парке (сквер Комсомольский), но площадка не сможет вместить всех желающих посетить праздник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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