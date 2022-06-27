В Тюмени изменили место бесплатного концерта группы «Иванушки»

Группа «Иванушки» бесплатно выступит в центре Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бесплатный концерт группы «Иванушки International», который организует ресторанный холдинг «МаксиМ», пройдет у тюменского драмтеатра, а не в гайд-парке. Об этом URA.RU рассказали в компании. Мероприятие состоится 10 июля.

«10 июля тюменцев ожидают развлекательные зоны по возрастам, food-зоны, мастер-классы, совместное приготовление сибирской окрошки, и в завершении — концерт группы „Иванушки International“. Событие пройдет на площади 400-летия Тюмени у драмтеатра. Начало в 13:00», — рассказали URA.RU в холдинге «МаксиМ».

Ранее агентство писало, что праздник для тюменцев компания организует в честь своего 30-летия. Концерт звезд российской эстрады будет бесплатным для посещения. Изначально он планировался в гайд-парке (сквер Комсомольский), но площадка не сможет вместить всех желающих посетить праздник.