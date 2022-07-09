На концерт «Иванушки International» пришло более 15 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени прошел концерт музыкальной группы «Иванушки International», который вызвал сильный ажиотаж у жителей города. На площади объявили, что на выступление пришло больше 15 тысяч человек. В социальных сетях делятся кадрами с толпами людей, которые шли послушать известных музыкантов.

«Кажется, на концерт „Иванушек“ собралась вся Тюмень. Очереди огромные, люди идут и идут», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень | Отзовик» в социальной сети «ВКонтакте». На видео запечатлели момент перед концертом, где тюменцы скопились в больших очередях, чтобы попасть на выступление известных артистов. В итоге на концерте было объявлено, что пришло более 15 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что «Иванушки International» изначально должны были выступать в гайд-парке, но позже место проведения концерта изменили на площадь 400-летия Тюмени. При этом в администрации города рассказали, что для этого на день перекроют участок улицы Механической.

Так с высоты птичьего полета выглядела толпа желающих увидеть «Иванушек» в Тюмени Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»