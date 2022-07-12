Пермяк обнаружил в банке с горошком «сюрприз». Фото

13 июля 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Пермяк нашел в банке с горошком гусеницу Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Житель Перми нашел в банке с зеленым горошком производителя «Натурвиль» гусеницу. Консервы мужчина приобрел в магазине сети «Монетка». Неприятной находкой покупатель поделился в группе «Черный список Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «Купили горошек в „Монетке“. Натурпродукт, но это ужасно неприятно принимать в пищу», — написал житель Перми Алексей Селиванов. К посту мужчина прикрепил фотографии, где в открытой банке на внутренней стороне крышки видно гусеницу. В комментариях пермяки отметили, что если бы автор поста открыл банку с другой стороны, то гусеница обнаружилась бы в самом конце — на дне. Другие шутят, что гусеницу просто не нужно принимать в пищу и все. Для разъяснения ситуации URA.RU направило запрос в сеть супермаркетов «Монетка». На момент публикации новости ответ не поступил. Вот такой «сюрприз» нашел пермяк в банке «Черный список Пермь» / vk.com Ранее URA.RU рассказывало, что в паштетах магазинов «Монетка» в Пермском крае были выявлены геномы вируса африканской чумы свиней. Паштеты были производства Белгородской области.

Житель Перми нашел в банке с зеленым горошком производителя «Натурвиль» гусеницу. Консервы мужчина приобрел в магазине сети «Монетка». Неприятной находкой покупатель поделился в группе «Черный список Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «Купили горошек в „Монетке“. Натурпродукт, но это ужасно неприятно принимать в пищу», — написал житель Перми Алексей Селиванов. К посту мужчина прикрепил фотографии, где в открытой банке на внутренней стороне крышки видно гусеницу. В комментариях пермяки отметили, что если бы автор поста открыл банку с другой стороны, то гусеница обнаружилась бы в самом конце — на дне. Другие шутят, что гусеницу просто не нужно принимать в пищу и все. Для разъяснения ситуации URA.RU направило запрос в сеть супермаркетов «Монетка». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в паштетах магазинов «Монетка» в Пермском крае были выявлены геномы вируса африканской чумы свиней. Паштеты были производства Белгородской области.