12 июля 2022

Пермяк обнаружил в банке с горошком «сюрприз». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прилавки, Кристалл, Салехард, продуктовый магазин, консервированные овощи, горошек
Пермяк нашел в банке с горошком гусеницу Фото:

Житель Перми нашел в банке с зеленым горошком производителя «Натурвиль» гусеницу. Консервы мужчина приобрел в магазине сети «Монетка». Неприятной находкой покупатель поделился в группе «Черный список Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Купили горошек в „Монетке“. Натурпродукт, но это ужасно неприятно принимать в пищу», — написал житель Перми Алексей Селиванов.

К посту мужчина прикрепил фотографии, где в открытой банке на внутренней стороне крышки видно гусеницу. В комментариях пермяки отметили, что если бы автор поста открыл банку с другой стороны, то гусеница обнаружилась бы в самом конце — на дне. Другие шутят, что гусеницу просто не нужно принимать в пищу и все.

Для разъяснения ситуации URA.RU направило запрос в сеть супермаркетов «Монетка». На момент публикации новости ответ не поступил.

Вот такой «сюрприз» нашел пермяк в банке

Ранее URA.RU рассказывало, что в паштетах магазинов «Монетка» в Пермском крае были выявлены геномы вируса африканской чумы свиней. Паштеты были производства Белгородской области.

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Житель Перми нашел в банке с зеленым горошком производителя «Натурвиль» гусеницу. Консервы мужчина приобрел в магазине сети «Монетка». Неприятной находкой покупатель поделился в группе «Черный список Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «Купили горошек в „Монетке“. Натурпродукт, но это ужасно неприятно принимать в пищу», — написал житель Перми Алексей Селиванов. К посту мужчина прикрепил фотографии, где в открытой банке на внутренней стороне крышки видно гусеницу. В комментариях пермяки отметили, что если бы автор поста открыл банку с другой стороны, то гусеница обнаружилась бы в самом конце — на дне. Другие шутят, что гусеницу просто не нужно принимать в пищу и все. Для разъяснения ситуации URA.RU направило запрос в сеть супермаркетов «Монетка». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в паштетах магазинов «Монетка» в Пермском крае были выявлены геномы вируса африканской чумы свиней. Паштеты были производства Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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