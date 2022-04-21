В продукции сетевого гиганта в Пермском крае нашли опасный вирус

21 апреля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Пермский край остается в числе неблагополучных по африканской чуме свиней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В паштетах магазинов «Монетка» в Пермском крае были выявлены геномы вируса африканской чумы свиней. Об этом на заседании краевого парламента 21 апреля заявила руководитель управления Россельхознадзора по Пермскому краю Антонина Попова. Трансляция проходила на сайте краевого парламента. «Управлением были выявлены паштеты из свинины в магазинах „Монетка“, которые поступали из Свердловской области. Но паштеты были производства Белгородской области. Продукция была уничтожена», — рассказала Попова. Также геномы африканской чумы свиней обнаружили в колбасе из Ростовской области. В 2021 году в Пермском крае было выявлено три очага заражения этим вирусом: в Пермском районе, Краснокамском округе и ЗАТО «Звездный». Было уничтожено 474 свиньи. «На 1 октября все ограничения были сняты, но территория Пермского края остается неблагополучной по африканской чуме», — заявила Антонина Попова. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В паштетах магазинов «Монетка» в Пермском крае были выявлены геномы вируса африканской чумы свиней. Об этом на заседании краевого парламента 21 апреля заявила руководитель управления Россельхознадзора по Пермскому краю Антонина Попова. Трансляция проходила на сайте краевого парламента. «Управлением были выявлены паштеты из свинины в магазинах „Монетка“, которые поступали из Свердловской области. Но паштеты были производства Белгородской области. Продукция была уничтожена», — рассказала Попова. Также геномы африканской чумы свиней обнаружили в колбасе из Ростовской области. В 2021 году в Пермском крае было выявлено три очага заражения этим вирусом: в Пермском районе, Краснокамском округе и ЗАТО «Звездный». Было уничтожено 474 свиньи. «На 1 октября все ограничения были сняты, но территория Пермского края остается неблагополучной по африканской чуме», — заявила Антонина Попова.