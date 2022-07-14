Депутат облдумы раскритиковал тюменку, обозвавшую певицу «чуркой»

Владимир Ульянов осудил поведение тюменки, обозвавшей женщину «чуркой» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов осудил поведение Светланы Холодковской, которая обозвала местную певицу Сюзанну Иванову «чуркой». Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, Ульянов заявил, что информация о том, что Холодковская является сотрудником регионального парламента, не соответствует действительности.

«За оскорбление личности действующим законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Что касается информации в соцсетях по поводу места работы Светланы, то она может возомнить себя хоть кем и написать, что она трудится космонавтом или кем-то еще. Но я как человек (и должностное лицо), очень давно работающий в Тюменской областной думе, могу смело заявить, что на самом деле никакого отношения к областной думе она не имеет», — заявил Ульянов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Холодковская работает в Тюменской областной думе. Кроме этого, она заявила журналистам, что является двоюродной сестрой прокурора региона и пообещала создать проблемы певице Ивановой, если та «еще раз откроет рот».

Конфликт между тюменками произошел после поэтического вечера в ДНК «Строитель». Местная певица Сюзанна Иванова рассказала в соцсетях о том, что Светлана Холодковская после завершения мероприятия назвала ее «чуркой».