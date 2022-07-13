Тюменка, обозвавшая певицу Сюзанну Иванову «чуркой», заявила, что является двоюродной сестрой прокурора области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменка, которая несколько дней назад после поэтического вечера в ДНК «Строитель» обозвала местную певицу Сюзанну Иванову «чуркой», заявила, что готова создать ей проблемы, если она «еще раз откроет рот». Женщина также добавила, что является двоюродной сестрой прокурора области. Соответствующая запись была опубликована в telegram-канале Ural Mash.

«Мне несложно позвонить в диаспору армян. Несложно совершенно. Я двоюродная сестра прокурора области. Об**рано (испорчено — прим. ред.) то самое лучшее, которое я получила — эстетическое удовольствие от нахождения на этом творческом вечере. Если только она еще рот откроет, я действительно обращусь уже сейчас и в полицию, и в опеку. И подтяну прокуратуру, и Следственный комитет, и диаспору армян. Она — национальное меньшинство в нашей стране, в нашем городе», — заявляет женщина на аудиозаписи, опубликованной в telegram-канале Ural Mash.

В публикации указано, что в ролике звучит голос Светланы Холодковской. Женщина утверждает, что является двоюродной сестрой прокурора области. В тюменском регионе эту должность занимает Владислав Московских. В адрес пресс-службы ведомства направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что тюменскую певицу Сюзанну Иванову обозвали «чуркой» после поэтического вечера в ДНК «Строитель», куда она пришла с маленьким ребенком. После того как информация об инциденте получила широкую огласку в соцсетях, женщина, оскорбившая Иванову, извинилась перед ней. Однако заявила при этом, что планирует написать заявления в опеку и полицию, чтобы силовики проверили, имел ли право несовершеннолетний находиться на «взрослом» мероприятии.

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