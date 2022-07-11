Тюменскую певицу обозвали «чуркой» во время поэтического вечера

Во время мероприятия в ДНК «Строитель» тюменскую певицу обозвали «чуркой» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Певицу из Тюмени Сюзанну Иванову и ее ребенка оскорбили во время поэтического вечера. Некая женщина назвала ее «чуркой» во время мероприятия в доме национальных культур «Строитель». Об этом тюменка рассказала в своих социальных сетях.

«Рядом с нами на первом ряду сидела дама (Светлана) и периодически что-то проговаривала, нервничала. Вечер подошел к концу, мы пообнимались со Светой Игнатьевой [поэтессой], вручили цветы и пошли на выход из „Строителя“. По пути столкнулись с этой дамой с первого ряда, которая специально проходя мимо нас очень громко (чтобы, видимо, все слышали) сказала: „Вечер прекрасный, не считая этой чурки с ********“ (с нежеланным ребенком — прим. URA.RU)», — написала тюменская певица в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина извинилась за свои слова, но также и пригрозила певице обращением в органы опеки и попечительства. По ее словам, нахождение ребенка на мероприятии было недопустимо. «Она хотела заявить в опеку за, якобы, нарушение прав ребенка. Но там мероприятие с возрастным ограничением 0+ в 19:00 в доме национальных культур „Строитель“. Если она решит все-таки подать на меня, то в ответ, конечно же, уже буду идти в полицию. На мероприятии было несколько женщин с детками. У Светы (поэтессы) тоже ребенок был. Но они были постарше. Нас организатор пригласила и я уточнила, можно ли с ребенком приходить. На что получила одобрение», — рассказала URA.RU тюменка.

Агентство URA.RU попыталось связаться со Светланой. Но женщина изменила личные данные в социальной сети «ВКонтакте» и не ответила на запрос корреспондента.

Женщина пригрозила тюменской певице обращением в органы опеки Фото: Сюзанна Иванова

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