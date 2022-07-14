В школах Надыма будут готовить кадры для флота

Мэр Надыма и командир в/ч 70118 заключили соглашение о подготовке кадров для ВМФ Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

В школах Надыма начнут подготовку учеников, решивших служить в военно-морском флоте, по специально разработанным программам. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уже со школьной скамьи будем готовить ребят, решивших посвятить свою жизнь военно-морскому флоту, по специально разработанной программе. Количество таких молодых людей растет в Надыме — будем им помогать», — написал Жаромских в соцсети.

Решение принято в ходе встречи главы района с командиром войсковой части 70118 Юрием Козорезом. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между муниципалитетом и в/ч 70118.

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