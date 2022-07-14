Путин наградил учителей из ЯНАО за заслуги перед отечеством

Учителей из ЯНАО наградили орденом «За заслуги перед отечеством» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил учителей из Ноябрьска (ЯНАО) медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Как сообщается на официальном интернет-портале правой информации, госнаграду получили преподаватель МБОУ «Средней общеобразовательной школы №8» Олег Жеребчевский и учитель МБОУ «Средней общеобразовательной школы №7» Тамара Тихомирова.

«Указ президента Российской Федерации „О награждении государственными наградами Российской Федерации“. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ второй степени Жеребчевсвого Олега Феликсовича — преподавателя организатора МБОУ „Средняя общеобразовательной школы №8“ город Ноябрьск, ЯНАО. Наградить Тихомирову Тамару Леонидовну — учителя МБОУ „Средняя общеобразовательная школа №7“ города Ноябрьск, ЯНАО», — говорится в тексте документа.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин присвоил прокурору города Лабытнанги Денису Назаренко звание заслуженного работника прокуратуры Российской Федерации. До этого глава РФ наградил главу Ямальского района ЯНАО Андрея Кугаевского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.