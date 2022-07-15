В Пермском краевом суде наградили председателя судей по уголовным делам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Судья по уголовным делам Пермского краевого суда Олег Ахматов получил знак отличия судебного департамента Верховного суда РФ. О награде сообщили на сайте краевого суда.

«Судья Пермского краевого суда Олег Ахматов был награжден Знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации „За усердие“ II степени», — информирует пресс-служба. Награду вручил руководитель краевого суда Александр Суханкин.

Уроженец Соликамска, 55-летний Ахматов, является председателем судей по уголовным делам первой инстанции. Работает судьей уже 23 года. Награду ему вручили «за большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации».

Ранее URA.RU сообщало, что президент Путин наградил пермяков. Среди удостоенных званий людей есть работники культуры, транспорта и нефтегазовой сферы.

Руководитель пермского краевого суда Александр Суханкин вручает награду судье Олегу Ахматову фото: Пермский краевой суд