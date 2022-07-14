Пермяки получили награды от Путина за свою работу

15 июля 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил заслуги пермяков в сфере культуры и промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Пермского края удостоены наград президента России Владимира Путина за свою работу. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить: медалью „За труды в культуре и искусстве“ Петрова Юрия Геннадьевича, главного хормейстера ансамбля народной музыки и танца „Ярмарка“ МАУК города Перми „ПермьКонцерт“», — говорится в указе. Кроме этого, за трудовые успехи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден директор филиала ООО «Аргос» — ЧУРС в Пермском крае Олег Востриков. Машинисту подъемника этого же предприятия Валерий Устюжанину присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности». Также Путин отметил начальника пермского центра организации работы ж/д станций Свердловской дирекции управления движением Романа Эйсмонта. Ему присвоено звание «Почетный работник транспорта РФ». Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители Пермского края удостоены наград президента России Владимира Путина за свою работу. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить: медалью „За труды в культуре и искусстве“ Петрова Юрия Геннадьевича, главного хормейстера ансамбля народной музыки и танца „Ярмарка“ МАУК города Перми „ПермьКонцерт“», — говорится в указе. Кроме этого, за трудовые успехи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден директор филиала ООО «Аргос» — ЧУРС в Пермском крае Олег Востриков. Машинисту подъемника этого же предприятия Валерий Устюжанину присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности». Также Путин отметил начальника пермского центра организации работы ж/д станций Свердловской дирекции управления движением Романа Эйсмонта. Ему присвоено звание «Почетный работник транспорта РФ».