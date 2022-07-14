Пермяки получили награды от Путина за свою работу

Жители Пермского края удостоены наград президента России Владимира Путина за свою работу. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить: медалью „За труды в культуре и искусстве“ Петрова Юрия Геннадьевича, главного хормейстера ансамбля народной музыки и танца „Ярмарка“ МАУК города Перми „ПермьКонцерт“», — говорится в указе.
Кроме этого, за трудовые успехи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден директор филиала ООО «Аргос» — ЧУРС в Пермском крае Олег Востриков. Машинисту подъемника этого же предприятия Валерий Устюжанину присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности».
Также Путин отметил начальника пермского центра организации работы ж/д станций Свердловской дирекции управления движением Романа Эйсмонта. Ему присвоено звание «Почетный работник транспорта РФ».
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Жители Пермского края удостоены наград президента России Владимира Путина за свою работу. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить: медалью „За труды в культуре и искусстве“ Петрова Юрия Геннадьевича, главного хормейстера ансамбля народной музыки и танца „Ярмарка“ МАУК города Перми „ПермьКонцерт“», — говорится в указе. Кроме этого, за трудовые успехи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден директор филиала ООО «Аргос» — ЧУРС в Пермском крае Олег Востриков. Машинисту подъемника этого же предприятия Валерий Устюжанину присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности». Также Путин отметил начальника пермского центра организации работы ж/д станций Свердловской дирекции управления движением Романа Эйсмонта. Ему присвоено звание «Почетный работник транспорта РФ».