Пермяку, устроившему ДТП с челябинским автобусом, грозит срок

23 июля 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Двое пострадавших пассажиров получили находятся в реанимации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении водителя грузового автомобиля «Газель», который врезался в рейсовый автобус на трассе Челябинск-Екатеринбург, возбудили уголовное дело. Информацию об этом URA.RU cообщил прокурор Кунашакского района Челябинской области Алексей Глазков. «Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“) в следственном отделе ОМВД по Кунашакскому району. Постановление о возбуждении проверено, признано законным и обоснованным, ход расследования поставлен на контроль. Госпитализированы три человека, двое из них находятся в реанимации», — рассказал Алексей Глазков. Максимальное наказание по указанной статье составляет два года лишения свободы. Водителю «Газели» 28 лет, он житель Пермского края. Решается вопрос о его задержании на 48 часов. ДТП произошло утром 23 июля. Автобус после столкновения с грузовым фургоном врезался в дорожное ограждение и перевернулся. В салоне было девять пассажиров, пятеро из них получили травмы. Автобус ехал из города Касли в Челябинск. После аварии на трассе ввели реверсивное движение. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В отношении водителя грузового автомобиля «Газель», который врезался в рейсовый автобус на трассе Челябинск-Екатеринбург, возбудили уголовное дело. Информацию об этом URA.RU cообщил прокурор Кунашакского района Челябинской области Алексей Глазков. «Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“) в следственном отделе ОМВД по Кунашакскому району. Постановление о возбуждении проверено, признано законным и обоснованным, ход расследования поставлен на контроль. Госпитализированы три человека, двое из них находятся в реанимации», — рассказал Алексей Глазков. Максимальное наказание по указанной статье составляет два года лишения свободы. Водителю «Газели» 28 лет, он житель Пермского края. Решается вопрос о его задержании на 48 часов. ДТП произошло утром 23 июля. Автобус после столкновения с грузовым фургоном врезался в дорожное ограждение и перевернулся. В салоне было девять пассажиров, пятеро из них получили травмы. Автобус ехал из города Касли в Челябинск. После аварии на трассе ввели реверсивное движение.