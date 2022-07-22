В автобус врезался ехавший попутно грузовик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В полиции решается вопрос о задержании водителя грузового фургона, который врезался в рейсовый автобус Касли-Челябинск, из-за чего он перевернулся. Тяжелые травмы в аварии получили три пассажира, рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП. Три человека госпитализированы: двое мужчин 1997 и 1979 годов рождения и женщина 1973 года рождения, остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Водитель грузового автомобиля, житель Пермского края, осуществлял перевозку груза из Тюмени в Челябинск, решается вопрос о задержании водителя», — рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Авария произошла утром 23 июля на трассе Подъезд к Екатеринбургу в Кунашакском районе Челябинской области. Рейсовый автобус ехал из Каслей в Челябинск, когда в него врезался ехавший сзади попутно грузовой фургон. Автобус от удара опрокинулся.