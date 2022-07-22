Автобус перевернулся в районе поворота с трассы на Кунашак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на трассе Челябинск-Екатеринбург перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, пострадали пять пассажиров, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

«23 июля в 7:15 на 64 км трассы Подъезд к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района 28-летний водитель грузового автомобиля „Газель Next“ совершил столкновение с двигавшимся впереди попутно рейсовым автобусом, который ехал по маршруту Касли-Челябинск. В результате автобус совершил опрокидывание», — рассказали в пресс-службе.

В момент ДТП в автобусе было девять пассажиров. По предварительной информации, пятеро пострадали. На месте работают сотрудники ДПС. Организовано реверсивное движение, обстоятельства устанавливаются.

В автобус врезалась «Газель» Фото: УГИБДД по Челябинской области

Автобус опрокинулся после столкновения Фото: УГИБДД по Челябинской области

На месте работают скорая и пожарные Фото: УГИБДД по Челябинской области