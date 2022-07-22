22 июля 2022

В Челябинской области перевернулся пассажирский автобус. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус перевернулся в районе поворота с трассы на Кунашак Фото:

В Челябинской области на трассе Челябинск-Екатеринбург перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, пострадали пять пассажиров, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

«23 июля в 7:15 на 64 км трассы Подъезд к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района 28-летний водитель грузового автомобиля „Газель Next“ совершил столкновение с двигавшимся впереди попутно рейсовым автобусом, который ехал по маршруту Касли-Челябинск. В результате автобус совершил опрокидывание», — рассказали в пресс-службе.

В момент ДТП в автобусе было девять пассажиров. По предварительной информации, пятеро пострадали. На месте работают сотрудники ДПС. Организовано реверсивное движение, обстоятельства устанавливаются.

В автобус врезалась «Газель»
Фото:
Автобус опрокинулся после столкновения
Фото:
На месте работают скорая и пожарные
Фото:

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В Челябинской области на трассе Челябинск-Екатеринбург перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, пострадали пять пассажиров, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. «23 июля в 7:15 на 64 км трассы Подъезд к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района 28-летний водитель грузового автомобиля „Газель Next“ совершил столкновение с двигавшимся впереди попутно рейсовым автобусом, который ехал по маршруту Касли-Челябинск. В результате автобус совершил опрокидывание», — рассказали в пресс-службе. В момент ДТП в автобусе было девять пассажиров. По предварительной информации, пятеро пострадали. На месте работают сотрудники ДПС. Организовано реверсивное движение, обстоятельства устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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