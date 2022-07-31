31 июля 2022
29 июля 2022

Курганские чиновники жалуются на сложности получения Fan ID

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧМ-2018. 32 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Сенегала. Екатеринбург, трибуна болельщиков, fifa, волна, чм2018, чемпионат мира по футболу
Курганские любители футбола рассказали о трудностях с оформлением карты болельщика (архивное фото) Фото:

Курганские чиновники жалуются на трудности получения карты болельщика (Fan ID), которая нужна для посещения матчей. За документом курганцы должны ехать в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказали несколько любителей футбола, пожелавших остаться анонимными.

«Сама процедура оформления Fan ID простая: подать заявку через Госуслуги, дождаться одобрения, подтвердить и получить карту в любом отделении МФЦ. Оказалось, в курганских отделениях ее нельзя получить. Нужно ехать в Екатеринбург. А на это нужно время, которого нет», — посетовал один из болельщиков.

Другой чиновник, который оформил и получил карту, подтвердил, что ездил за ней в соседний регион. Он рассказал, что пришлось отстоять очередь, прежде чем забрать документ. Еще один источник отметил, что планирует оформлять Fan ID. Он тоже слышал, что для этого нужно ехать в Екатеринбург.

В филиале МФЦ, который расположен в торговом центре «Рио», по телефону корреспонденту URA.RU оператор сообщила, что в Кургане карты болельщика не оформляют. «В курганский МФЦ вы не можете обратиться по этому поводу. Для этого рекомендовано обратиться в один из пяти регионов, где используют карту: Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области», — объяснили в отделении. В региональный МФЦ направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, почему в регионе нельзя оформить документ и будет ли в ближайшее время возможность это сделать. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что на шести стадионах клубов Российской премьер-лиги в тестовом режиме начали работать с системой Fan ID, против которой выступили российские футбольные фанаты. Соответствующий закон был подписан в декабре прошло года. Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

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Курганские чиновники жалуются на трудности получения карты болельщика (Fan ID), которая нужна для посещения матчей. За документом курганцы должны ехать в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказали несколько любителей футбола, пожелавших остаться анонимными. «Сама процедура оформления Fan ID простая: подать заявку через Госуслуги, дождаться одобрения, подтвердить и получить карту в любом отделении МФЦ. Оказалось, в курганских отделениях ее нельзя получить. Нужно ехать в Екатеринбург. А на это нужно время, которого нет», — посетовал один из болельщиков. Другой чиновник, который оформил и получил карту, подтвердил, что ездил за ней в соседний регион. Он рассказал, что пришлось отстоять очередь, прежде чем забрать документ. Еще один источник отметил, что планирует оформлять Fan ID. Он тоже слышал, что для этого нужно ехать в Екатеринбург. В филиале МФЦ, который расположен в торговом центре «Рио», по телефону корреспонденту URA.RU оператор сообщила, что в Кургане карты болельщика не оформляют. «В курганский МФЦ вы не можете обратиться по этому поводу. Для этого рекомендовано обратиться в один из пяти регионов, где используют карту: Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области», — объяснили в отделении. В региональный МФЦ направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, почему в регионе нельзя оформить документ и будет ли в ближайшее время возможность это сделать. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что на шести стадионах клубов Российской премьер-лиги в тестовом режиме начали работать с системой Fan ID, против которой выступили российские футбольные фанаты. Соответствующий закон был подписан в декабре прошло года. Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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