Курганские чиновники жалуются на сложности получения Fan ID

Курганские чиновники жалуются на трудности получения карты болельщика (Fan ID), которая нужна для посещения матчей. За документом курганцы должны ехать в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказали несколько любителей футбола, пожелавших остаться анонимными.
«Сама процедура оформления Fan ID простая: подать заявку через Госуслуги, дождаться одобрения, подтвердить и получить карту в любом отделении МФЦ. Оказалось, в курганских отделениях ее нельзя получить. Нужно ехать в Екатеринбург. А на это нужно время, которого нет», — посетовал один из болельщиков.
Другой чиновник, который оформил и получил карту, подтвердил, что ездил за ней в соседний регион. Он рассказал, что пришлось отстоять очередь, прежде чем забрать документ. Еще один источник отметил, что планирует оформлять Fan ID. Он тоже слышал, что для этого нужно ехать в Екатеринбург.
В филиале МФЦ, который расположен в торговом центре «Рио», по телефону корреспонденту URA.RU оператор сообщила, что в Кургане карты болельщика не оформляют. «В курганский МФЦ вы не можете обратиться по этому поводу. Для этого рекомендовано обратиться в один из пяти регионов, где используют карту: Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области», — объяснили в отделении. В региональный МФЦ направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, почему в регионе нельзя оформить документ и будет ли в ближайшее время возможность это сделать. На момент публикации ответ не поступил.
Курганские чиновники жалуются на трудности получения карты болельщика (Fan ID), которая нужна для посещения матчей. За документом курганцы должны ехать в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказали несколько любителей футбола, пожелавших остаться анонимными. «Сама процедура оформления Fan ID простая: подать заявку через Госуслуги, дождаться одобрения, подтвердить и получить карту в любом отделении МФЦ. Оказалось, в курганских отделениях ее нельзя получить. Нужно ехать в Екатеринбург. А на это нужно время, которого нет», — посетовал один из болельщиков. Другой чиновник, который оформил и получил карту, подтвердил, что ездил за ней в соседний регион. Он рассказал, что пришлось отстоять очередь, прежде чем забрать документ. Еще один источник отметил, что планирует оформлять Fan ID. Он тоже слышал, что для этого нужно ехать в Екатеринбург. В филиале МФЦ, который расположен в торговом центре «Рио», по телефону корреспонденту URA.RU оператор сообщила, что в Кургане карты болельщика не оформляют. «В курганский МФЦ вы не можете обратиться по этому поводу. Для этого рекомендовано обратиться в один из пяти регионов, где используют карту: Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области», — объяснили в отделении. В региональный МФЦ направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, почему в регионе нельзя оформить документ и будет ли в ближайшее время возможность это сделать. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что на шести стадионах клубов Российской премьер-лиги в тестовом режиме начали работать с системой Fan ID, против которой выступили российские футбольные фанаты. Соответствующий закон был подписан в декабре прошло года. Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.