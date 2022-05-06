На свердловчанах будут тестировать скандальную систему Fan ID

07 мая 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Система электронных паспортов болельщиков заработает уже летом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В начале июля шесть стадионов клубов Российской премьер-лиги в тестовом режиме начнут работать с системой Fan ID (электронные паспорта болельщиков), против которой выступили российские футбольные фанаты. В списке стадионов значится «Екатеринбург Арена», сообщает со ссылкой на источник telegram-канал «Арена.Незыгарь». «Система Fan ID заработает с 4 июля на шести российских стадионах — „Ростов Арена“ (Ростов-на-Дону), „Екатеринбург Арена“ (Екатеринбург), „Ак Барс Арена“ (Казань), „Фишт“ (Сочи), „Нижний Новгород“ (Нижний Новгород), „Самара Арена“ (Самара)», — говорится в сообщении. Другие подробности сообщает «Комсомольская Правда — Спорт». По данным издания, необходимое оборудование начнут устанавливать в ближайшее время, а с 1 июля планируются проведение аттестации и испытаний системы контроля и допуска, ввод в эксплуатацию. Еще 10 стадионов заработают с Fan ID в тестовом режиме к концу года. Полноценный ввод системы планируется в 2023-м. Ранее крупнейшие фанатские объединение объявили бойкот матчам чемпионата России по футболу в знак протеста против введения Fan ID с 1 июня 2022 года. Такой паспорт болельщиков, говорится в законе, будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и служит для обеспечения безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В начале июля шесть стадионов клубов Российской премьер-лиги в тестовом режиме начнут работать с системой Fan ID (электронные паспорта болельщиков), против которой выступили российские футбольные фанаты. В списке стадионов значится «Екатеринбург Арена», сообщает со ссылкой на источник telegram-канал «Арена.Незыгарь». «Система Fan ID заработает с 4 июля на шести российских стадионах — „Ростов Арена“ (Ростов-на-Дону), „Екатеринбург Арена“ (Екатеринбург), „Ак Барс Арена“ (Казань), „Фишт“ (Сочи), „Нижний Новгород“ (Нижний Новгород), „Самара Арена“ (Самара)», — говорится в сообщении. Другие подробности сообщает «Комсомольская Правда — Спорт». По данным издания, необходимое оборудование начнут устанавливать в ближайшее время, а с 1 июля планируются проведение аттестации и испытаний системы контроля и допуска, ввод в эксплуатацию. Еще 10 стадионов заработают с Fan ID в тестовом режиме к концу года. Полноценный ввод системы планируется в 2023-м. Ранее крупнейшие фанатские объединение объявили бойкот матчам чемпионата России по футболу в знак протеста против введения Fan ID с 1 июня 2022 года. Такой паспорт болельщиков, говорится в законе, будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и служит для обеспечения безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.