Кремль призвал футбольные власти объясниться с фанатами о Fan ID

25 января 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

В Кремле считают, что футбольные власти и болельщики должны в диалоге решить конфликт вокруг введения Fan ID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кремле считают, что футбольные власти должны обсудить с фанатами введение Fan ID (паспорт болельщика). Ни одна из сторон не должна занимать непримиримую позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU 25 января. «Мы считаем, что необходим диалог с фанатскими объединениями и разъяснительная работа. Надо понять, почему такая непримиримая реакция. Может, участники [фанатских] объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять. В любом случае нужно решать [вопрос] путем диалога. И представители [фанатских] объединений, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, должны обратиться за разъяснениями», — отметил Песков. Крупнейшие фанатские объединение объявили бойкот матчам чемпионата России по футболу в знак протеста против введения Fan ID с 1 июня 2022 года. Такой паспорт болельщиков, говорится в законе, будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и служит для обеспечения безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле считают, что футбольные власти должны обсудить с фанатами введение Fan ID (паспорт болельщика). Ни одна из сторон не должна занимать непримиримую позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU 25 января. «Мы считаем, что необходим диалог с фанатскими объединениями и разъяснительная работа. Надо понять, почему такая непримиримая реакция. Может, участники [фанатских] объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять. В любом случае нужно решать [вопрос] путем диалога. И представители [фанатских] объединений, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, должны обратиться за разъяснениями», — отметил Песков. Крупнейшие фанатские объединение объявили бойкот матчам чемпионата России по футболу в знак протеста против введения Fan ID с 1 июня 2022 года. Такой паспорт болельщиков, говорится в законе, будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и служит для обеспечения безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.