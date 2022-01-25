Кремль призвал футбольные власти объясниться с фанатами о Fan ID

В Кремле считают, что футбольные власти должны обсудить с фанатами введение Fan ID (паспорт болельщика). Ни одна из сторон не должна занимать непримиримую позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU 25 января.
«Мы считаем, что необходим диалог с фанатскими объединениями и разъяснительная работа. Надо понять, почему такая непримиримая реакция. Может, участники [фанатских] объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять. В любом случае нужно решать [вопрос] путем диалога. И представители [фанатских] объединений, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, должны обратиться за разъяснениями», — отметил Песков.
Крупнейшие фанатские объединение объявили бойкот матчам чемпионата России по футболу в знак протеста против введения Fan ID с 1 июня 2022 года. Такой паспорт болельщиков, говорится в законе, будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и служит для обеспечения безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
В Кремле считают, что футбольные власти должны обсудить с фанатами введение Fan ID (паспорт болельщика). Ни одна из сторон не должна занимать непримиримую позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU 25 января. «Мы считаем, что необходим диалог с фанатскими объединениями и разъяснительная работа. Надо понять, почему такая непримиримая реакция. Может, участники [фанатских] объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять. В любом случае нужно решать [вопрос] путем диалога. И представители [фанатских] объединений, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, должны обратиться за разъяснениями», — отметил Песков. Крупнейшие фанатские объединение объявили бойкот матчам чемпионата России по футболу в знак протеста против введения Fan ID с 1 июня 2022 года. Такой паспорт болельщиков, говорится в законе, будет применяться на соревнованиях, которые определит правительство РФ и служит для обеспечения безопасности: нарушители общественного порядка не смогут купить билет на стадион. Оформить Fan ID можно на портале «Госуcлуги». Впервые Fan ID появились на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.