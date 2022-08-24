Стоимость квадратного метра вторичного жилья в самом дорогом районе Кургана превышает 65 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в июле на вторичном рынке жилья самыми дорогими были квартиры, которые продавали в районе трех парков (ЦПКиО, Детского парка и парка Победы). Об этом сообщили представители агентства недвижимости «Этажи».

«За июль 2022 лидером по величине удельной цены за кв. м. на вторичном рынке в г. Курган стал район трех парков — 65 827 рублей за кв. м. Объем предложения в данном районе составил 32 квартиры», — указано в.

На втором месте был Западный — 61 875 рублей за кв. м., там продавали 25 квартир. На третьем был Центральный район — 60 124 рубля за кв. м. (213 квартир). В 6 из 13 рассматриваемых компанией районов удельная цена квадратного метра была ниже, чем в среднем по рынку, которая в июле составляла 56 304 руб./кв. м.

С начала года стоимость квартир на вторичном рынке жилья в Кургане стала ниже. Представители компании «БК Недвижимость» и президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов прогнозировали дальнейшее снижение цен на эти квартиры. При этом, по словам управляющего партнера специализированного застройщика «БИК-Сервис» Артема Бера, стоимость квартир в новостройках будет расти.