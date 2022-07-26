Застройщики из-за банков поднимут цены на курганские квартиры

На рост стоимости квартир повлияют несколько факторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане вырастут цены на квартиры в новостройках, в том числе из-за того, что кредиты в банках становятся дороже. Об этом URA.RU рассказал управляющий партнер специализированного застройщика «БИК-Сервис» Артем Бер.

«Банки при рассмотрении новых проектов для финансирования повсеместно закладывают риск инфляционного удорожания себестоимости на 20-25%, что ведет к дополнительной нагрузке на финмодель, увеличению доли собственного капитала инвестора и затрат на проценты пользования проектным финансированием. Однозначно данный подход скажется на увеличении розничной цены», — объяснил Бер.

Также к росту цен, по его словам, приведет то, что вместо панельных домов будут строить монолитно-каркасные. Они будут удобнее, но дороже. Бер отметил, что цены на землю выросли в два-три раза, что также приведет к подорожанию. По его мнению, к росту цен приведет и развитие коммерческого субсидирования ипотечных ставок, когда размер ежемесячного платежа важнее общей стоимости, и применение новых для Кургана технологий иногородних застройщиков.

Ранее стало известно, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках с начала года выросла более чем на 9000 рублей. В январе она составляла 53 211 рублей, а в конце июня выросла до 62 680 рублей.