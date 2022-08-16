В Кургане риелторы ожидают снижения цен на квартиры

В начале года цены на квартиры были необоснованно высокими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане цены на квартиры на вторичном рынке жилья будут снижаться. Об этом сообщают участники рынка.

«В феврале—марте цены были необоснованно вздернуты вверх. Дешево в нестабильной ситуации никто не был готов продавать. Тогда рынок встал. Летом цены начали снижаться. Тенденция к снижению, я думаю, останется», — рассказал URA.RU президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов.

Он отметил, что рынок начинает оживать, но это происходит не быстро, так как напряжение остается, и мало людей пока готовы к таким серьезным шагам, как продажа или покупка недвижимости. Представители компании «БК Недвижимость» на своем сайте также сообщают, что цены на вторичное жилье будут умеренно снижаться.

Ранее стало известно, что квартиры вторичного рынка жилья, расположенные в окраинном поясе Кургана, за полгода подешевели на 10,3%, а в среднем по городу — на 6,3%. При этом цены на новостройки в Кургане растут. Управляющий партнер специализированного застройщика «БИК-Сервис» Артем Бер рассказывал URA.RU, что цены на новое жилье продолжат расти. Это, в том числе, связано с тем, что кредиты в банках для застройщиков становятся дороже, а для горожан сейчас важнее размер ежемесячного платежа по ипотеке, чем стоимость квартиры.