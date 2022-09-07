ЕР придумала, как улучшить капремонты в школах

«Единая Россия» предложила изменить подход к капремонтам в школах

07 сентября 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

На реализацию программы капремонта школ в 2022 году выделено 418 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU «Единая Россия» на совещании с министерством просвещения РФ предложила идеи, которые улучшат капремонты в школах. Среди них включение в программу капремонта школ благоустройство территорий, создание реестр недобросовестных подрядчиков, и направление пени за нарушение сроков работ на развитие образовательных объектов, указано на сайте партии. Секретарь подмосковного реготделения «Единой России» Игорь Брынцалов, выступил с инициативой включить в программу капремонта благоустройство территории. По его словам, такая практика уже применялась в Московской области. «Из 328 школ [вошедших в программу] у нас 101 — сельская. После благоустройства территорий, строительства стадионов школы становятся знаковыми объектами. В этом году реализовали почти 10 млрд рублей на эти цели, на следующий год в трехлетнем бюджете деньги заложены с благоустройством», — сообщил Брынцалов. Его слова приводятся на сайте партии. В ходе совещания секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, заявил, что нарушение сроков сдачи школ после капремонта недопустимо. Турчак также добавил, что недобросовестных подрядчиков нужно вносить в соответствующий реестр, и не заключать с ними дальнейшие контракты. «С такими подрядчиками надо прощаться и вносить их в соответствующий реестр», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России». Министр просвещения Сергей Кравцов также оценил важность участия родителей, советов школ и учеников в программе капремонта. С этой инициативой выступала «Единая Россия». По словам Кравцова, это позволило усилить диалог со сторонами. «Можно с уверенностью сказать, что в нашей стране делается максимально все, чтобы помогать и развивать таланты каждого школьника. Создаются школьные кванториумы, места детских инициатив, возрождается единая детская организация, которая позволит ребятам реализовывать свои проекты. Я обращаюсь сейчас ко всем регионам и коллегам — в дальнейшем наполнять школы методически, где-то дать возможность ребятам самим как-то улучшить атмосферу», — добавил Сергей Кравцов. 418 млрд рублей из бюджетов всех уровней выделено на реализацию программы капремонта школ в 2022 году. Благодаря этому более 1000 отремонтированных школ начали свою работу 1 сентября. В 2022 году на эти цели предусмотрено 66,5 млрд рублей. Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет поручил президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» на совещании с министерством просвещения РФ предложила идеи, которые улучшат капремонты в школах. Среди них включение в программу капремонта школ благоустройство территорий, создание реестр недобросовестных подрядчиков, и направление пени за нарушение сроков работ на развитие образовательных объектов, указано на сайте партии. Секретарь подмосковного реготделения «Единой России» Игорь Брынцалов, выступил с инициативой включить в программу капремонта благоустройство территории. По его словам, такая практика уже применялась в Московской области. «Из 328 школ [вошедших в программу] у нас 101 — сельская. После благоустройства территорий, строительства стадионов школы становятся знаковыми объектами. В этом году реализовали почти 10 млрд рублей на эти цели, на следующий год в трехлетнем бюджете деньги заложены с благоустройством», — сообщил Брынцалов. Его слова приводятся на сайте партии. В ходе совещания секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, заявил, что нарушение сроков сдачи школ после капремонта недопустимо. Турчак также добавил, что недобросовестных подрядчиков нужно вносить в соответствующий реестр, и не заключать с ними дальнейшие контракты. «С такими подрядчиками надо прощаться и вносить их в соответствующий реестр», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России». Министр просвещения Сергей Кравцов также оценил важность участия родителей, советов школ и учеников в программе капремонта. С этой инициативой выступала «Единая Россия». По словам Кравцова, это позволило усилить диалог со сторонами. «Можно с уверенностью сказать, что в нашей стране делается максимально все, чтобы помогать и развивать таланты каждого школьника. Создаются школьные кванториумы, места детских инициатив, возрождается единая детская организация, которая позволит ребятам реализовывать свои проекты. Я обращаюсь сейчас ко всем регионам и коллегам — в дальнейшем наполнять школы методически, где-то дать возможность ребятам самим как-то улучшить атмосферу», — добавил Сергей Кравцов. 418 млрд рублей из бюджетов всех уровней выделено на реализацию программы капремонта школ в 2022 году. Благодаря этому более 1000 отремонтированных школ начали свою работу 1 сентября. В 2022 году на эти цели предусмотрено 66,5 млрд рублей. Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет поручил президент РФ Владимир Путин.