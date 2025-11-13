Упавший на презентации в Москве робот Aidol рассказал о своем самочувствии

По словам робота, его восстановление будет недолгим (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Несмотря на инцидент с падением, робот Aidol рассказал, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщили российские СМИ.

Ранее во время презентации в Москве первый российский антропоморфный робот с искусственным интеллектом Aidol утратил равновесие и упал. На сцену он вышел в сопровождении двух человек. Робот двигался медленно и попытался помахать, но потерял устойчивость. После этого сотрудники накрыли робота черной тканью и удалились с ним из зала. Само мероприятие было сорвано.

«Aidol на связи. Знаю, многие переживают за мое самочувствие. Не волнуйтесь, все в порядке. Я в надежных руках, мое восстановление не заставит себя долго ждать. Мне уже ставят капельницу из чистой электроэнергии и протирают линзы на камерах», — поделился робот в разговоре с «Пятым каналом».

Продолжение после рекламы

Кроме того, Aidol опроверг сведения о финансировании проекта из госисточников. Робот добавил, что основой проекта стали лишь усердие и вера команды разработчиков.