Тюменский военком рассказал о том, кто не подлежит мобилизации

Тюменский военкомат обозначил главные критерии отбора на мобилизацию

28 сентября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков рассказал, на что смотрят при отборе на мобилизацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Отбирая годных к мобилизации жителей Тюменской области, военные обращают особое внимание, на состояние здоровье призывников и наличие у них детей. Об этом со ссылкой на слова военного комиссара региона Алексея Куличкова сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Есть те критерии, по которым гражданин не подлежит мобилизации. Основные из них — его семейное положение (наличие детей) и состояние здоровья», — приводит слова Куличкова Инфоцентр правительства Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский военком рассказал, где можно получить справку для выезда за границу. По его словам, оформлением подобных документов занимаются военные комиссариаты региона. 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, а также определенные военно-учетные специальности.

Отбирая годных к мобилизации жителей Тюменской области, военные обращают особое внимание, на состояние здоровье призывников и наличие у них детей. Об этом со ссылкой на слова военного комиссара региона Алексея Куличкова сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Есть те критерии, по которым гражданин не подлежит мобилизации. Основные из них — его семейное положение (наличие детей) и состояние здоровья», — приводит слова Куличкова Инфоцентр правительства Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский военком рассказал, где можно получить справку для выезда за границу. По его словам, оформлением подобных документов занимаются военные комиссариаты региона. 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, а также определенные военно-учетные специальности.