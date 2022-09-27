27 сентября 2022

Тюменский военком рассказал о том, кто не подлежит мобилизации

Тюменский военкомат обозначил главные критерии отбора на мобилизацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , куличков алексей
Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков рассказал, на что смотрят при отборе на мобилизацию Фото:
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Мобилизация в России

Отбирая годных к мобилизации жителей Тюменской области, военные обращают особое внимание, на состояние здоровье призывников и наличие у них детей. Об этом со ссылкой на слова военного комиссара региона Алексея Куличкова сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Есть те критерии, по которым гражданин не подлежит мобилизации. Основные из них — его семейное положение (наличие детей) и состояние здоровья», — приводит слова Куличкова Инфоцентр правительства Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменский военком рассказал, где можно получить справку для выезда за границу. По его словам, оформлением подобных документов занимаются военные комиссариаты региона.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, а также определенные военно-учетные специальности.

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Отбирая годных к мобилизации жителей Тюменской области, военные обращают особое внимание, на состояние здоровье призывников и наличие у них детей. Об этом со ссылкой на слова военного комиссара региона Алексея Куличкова сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Есть те критерии, по которым гражданин не подлежит мобилизации. Основные из них — его семейное положение (наличие детей) и состояние здоровья», — приводит слова Куличкова Инфоцентр правительства Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский военком рассказал, где можно получить справку для выезда за границу. По его словам, оформлением подобных документов занимаются военные комиссариаты региона. 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, а также определенные военно-учетные специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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