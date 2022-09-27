Тюменцы смогут получить справку для выезда за границу в военкомате

Жители Тюменской области смогут получить справку о выезде за границу по туристической путевке в местных военкоматах. Об этом в онлайн-обращении сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков.
«Если гражданин приобрел билеты, к примеру, по туристической путевке, он должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства, написать заявление. На основании рапорта военного комиссара муниципального образования военный комиссариат Тюменской области выдает справку установленного образца», — рассказал военком.
Ранее URA.RU писало о том, что мужчин, вылетающих из тюменского аэропорта, не выпускают за границу без соответствующего разрешения. Позднее в Рощино заявили, что ограничение снято.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»