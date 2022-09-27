27 сентября 2022

Тюменцы смогут получить справку для выезда за границу в военкомате

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Пресс-конференция по призыву. Тюмень , куличков алексей
Алексей Куличков пригласил тюменцев в военкомат за справкой Фото:
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Жители Тюменской области смогут получить справку о выезде за границу по туристической путевке в местных военкоматах. Об этом в онлайн-обращении сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков.

«Если гражданин приобрел билеты, к примеру, по туристической путевке, он должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства, написать заявление. На основании рапорта военного комиссара муниципального образования военный комиссариат Тюменской области выдает справку установленного образца», — рассказал военком.

Ранее URA.RU писало о том, что мужчин, вылетающих из тюменского аэропорта, не выпускают за границу без соответствующего разрешения. Позднее в Рощино заявили, что ограничение снято.

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Жители Тюменской области смогут получить справку о выезде за границу по туристической путевке в местных военкоматах. Об этом в онлайн-обращении сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков. «Если гражданин приобрел билеты, к примеру, по туристической путевке, он должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства, написать заявление. На основании рапорта военного комиссара муниципального образования военный комиссариат Тюменской области выдает справку установленного образца», — рассказал военком. Ранее URA.RU писало о том, что мужчин, вылетающих из тюменского аэропорта, не выпускают за границу без соответствующего разрешения. Позднее в Рощино заявили, что ограничение снято.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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