Тюменцы смогут получить справку для выезда за границу в военкомате

28 сентября 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Алексей Куличков пригласил тюменцев в военкомат за справкой Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Тюменской области смогут получить справку о выезде за границу по туристической путевке в местных военкоматах. Об этом в онлайн-обращении сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков. «Если гражданин приобрел билеты, к примеру, по туристической путевке, он должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства, написать заявление. На основании рапорта военного комиссара муниципального образования военный комиссариат Тюменской области выдает справку установленного образца», — рассказал военком. Ранее URA.RU писало о том, что мужчин, вылетающих из тюменского аэропорта, не выпускают за границу без соответствующего разрешения. Позднее в Рощино заявили, что ограничение снято.

Жители Тюменской области смогут получить справку о выезде за границу по туристической путевке в местных военкоматах. Об этом в онлайн-обращении сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков. «Если гражданин приобрел билеты, к примеру, по туристической путевке, он должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства, написать заявление. На основании рапорта военного комиссара муниципального образования военный комиссариат Тюменской области выдает справку установленного образца», — рассказал военком. Ранее URA.RU писало о том, что мужчин, вылетающих из тюменского аэропорта, не выпускают за границу без соответствующего разрешения. Позднее в Рощино заявили, что ограничение снято.