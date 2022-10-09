Аксенов: до особого распоряжения на Крымский мост пускают только легковые авто

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Автобусы и грузовики пока перемещаются на пароме, сказал глава Крыма Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

До особого распоряжения по Крымскому мосту будет осуществляться только движение легковых авто. Ж/Д ветка будет работать в штатном режиме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В данный момент продолжается работа по организации стабильного транспортного сообщения между Республикой Крым и Краснодарским краем. До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», — написал Аксенов у себя в telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что автобусы и грузовики пока будут перевозиться на пароме «Лаврентий». Также усилена работа транспортной безопасности на объектах морского транспорта.

На Крымском мосту 8 октября подорвался грузовик. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Погибли пять человек. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд.

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До особого распоряжения по Крымскому мосту будет осуществляться только движение легковых авто. Ж/Д ветка будет работать в штатном режиме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «В данный момент продолжается работа по организации стабильного транспортного сообщения между Республикой Крым и Краснодарским краем. До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», — написал Аксенов у себя в telegram-канале. Чиновник подчеркнул, что автобусы и грузовики пока будут перевозиться на пароме «Лаврентий». Также усилена работа транспортной безопасности на объектах морского транспорта. На Крымском мосту 8 октября подорвался грузовик. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Погибли пять человек. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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