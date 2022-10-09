Аксенов: до особого распоряжения на Крымский мост пускают только легковые авто

До особого распоряжения по Крымскому мосту будет осуществляться только движение легковых авто. Ж/Д ветка будет работать в штатном режиме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В данный момент продолжается работа по организации стабильного транспортного сообщения между Республикой Крым и Краснодарским краем. До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», — написал Аксенов у себя в telegram-канале.
Чиновник подчеркнул, что автобусы и грузовики пока будут перевозиться на пароме «Лаврентий». Также усилена работа транспортной безопасности на объектах морского транспорта.
На Крымском мосту 8 октября подорвался грузовик. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Погибли пять человек. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
До особого распоряжения по Крымскому мосту будет осуществляться только движение легковых авто. Ж/Д ветка будет работать в штатном режиме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «В данный момент продолжается работа по организации стабильного транспортного сообщения между Республикой Крым и Краснодарским краем. До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», — написал Аксенов у себя в telegram-канале. Чиновник подчеркнул, что автобусы и грузовики пока будут перевозиться на пароме «Лаврентий». Также усилена работа транспортной безопасности на объектах морского транспорта. На Крымском мосту 8 октября подорвался грузовик. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Погибли пять человек. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд.