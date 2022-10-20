Курганские приставы объяснили, как с мобилизованных будут списывать алименты

Курганские приставы: приостановить взыскание алиментов можно частично

21 октября 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Взыскание алиментов с мобилизованных курганцев могут приостановить частично Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганские приставы будут приостанавливать производства по взысканию алиментов с мобилизованных полностью или частично. Решение будут принимать, рассматривая заявление в индивидуальном порядке. При отсутствии заявлений от мобилизованных алименты будут взыскивать в обычном порядке, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Курганской области в ответ на запрос. «В случае поступления в УФССП России по Курганской области от мобилизованного должника (или его родственника) заявления о приостановлении исполнительного производства, в том числе заявления о приостановлении исполнительного производства о взыскании алиментов, в соответствии со ст. 40 Федерального закона „Об исполнительном производстве“ судебным приставом-исполнителем исполнительное производство приостанавливается полностью или частично. Если заявление в адрес УФССП России по Курганской области не поступило, то исполнительное производство не приостанавливается, взыскание алиментов будет осуществляться в соответствии с нормами Федерального закона об исполнительном производстве», — говорится в ответе УФССП на запрос агентства. Чтобы каждая ситуация разбиралась в индивидуальном порядке, приставы рекомендуют гражданам обращаться по телефонам 49-18-19 и 49-19-00. Также можно прийти на консультацию к дежурного сотруднику УФССП по Курганской области. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU, что к ней не поступали обращения по проблеме взысканий алиментов с мобилизованных. Вместе с тем она планирует проработать с соцзащитой механизм предоставления помощи детям, лишившимся алиментов. «Ко мне таких обращений не поступало, но я проработаю эту тематику. Ребенок все равно относится к семье мобилизованного. Я считаю, что он имеет право на поддержку со стороны государства. Но механизмы этой поддержки надо прорабатывать», — сказала Лопатина. Омбудсмен считает, что мобилизованные родители не должны забывать о своих обязанностях перед детьми. Также она призвала родственников алиментоплательщиков (бабушек и дедушек) оказывать поддержку детям, которые остались без алиментов. Ранее URA.RU писало, что должников, призванных по мобилизации в Курганской области, временно освободят от уплаты долга. Исполнительное производство может быть приостановлено после обращения военнослужащего или заявления от его родственника в УФССП.

Курганские приставы будут приостанавливать производства по взысканию алиментов с мобилизованных полностью или частично. Решение будут принимать, рассматривая заявление в индивидуальном порядке. При отсутствии заявлений от мобилизованных алименты будут взыскивать в обычном порядке, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Курганской области в ответ на запрос. «В случае поступления в УФССП России по Курганской области от мобилизованного должника (или его родственника) заявления о приостановлении исполнительного производства, в том числе заявления о приостановлении исполнительного производства о взыскании алиментов, в соответствии со ст. 40 Федерального закона „Об исполнительном производстве“ судебным приставом-исполнителем исполнительное производство приостанавливается полностью или частично. Если заявление в адрес УФССП России по Курганской области не поступило, то исполнительное производство не приостанавливается, взыскание алиментов будет осуществляться в соответствии с нормами Федерального закона об исполнительном производстве», — говорится в ответе УФССП на запрос агентства. Чтобы каждая ситуация разбиралась в индивидуальном порядке, приставы рекомендуют гражданам обращаться по телефонам 49-18-19 и 49-19-00. Также можно прийти на консультацию к дежурного сотруднику УФССП по Курганской области. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU, что к ней не поступали обращения по проблеме взысканий алиментов с мобилизованных. Вместе с тем она планирует проработать с соцзащитой механизм предоставления помощи детям, лишившимся алиментов. «Ко мне таких обращений не поступало, но я проработаю эту тематику. Ребенок все равно относится к семье мобилизованного. Я считаю, что он имеет право на поддержку со стороны государства. Но механизмы этой поддержки надо прорабатывать», — сказала Лопатина. Омбудсмен считает, что мобилизованные родители не должны забывать о своих обязанностях перед детьми. Также она призвала родственников алиментоплательщиков (бабушек и дедушек) оказывать поддержку детям, которые остались без алиментов. Ранее URA.RU писало, что должников, призванных по мобилизации в Курганской области, временно освободят от уплаты долга. Исполнительное производство может быть приостановлено после обращения военнослужащего или заявления от его родственника в УФССП.