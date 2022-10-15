В Курганской области призванные должники не будут платить по счетам во время мобилизации

16 октября 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Исполнительное производство может быть приостановлено по просьбе должника, проходящего военную службу по призыву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Должников, призванных по мобилизации в субъектах РФ (Курганской области в том числе) временно освободили от уплаты долга. Исполнительное производство может быть приостановлено после обращения военнослужащего или заявления от его родственника, поясняет замначальника отдела организации исполнительного производства областного УФССП России Александра Галичина. «Направить заявление на приостановление исполнительного производства мобилизованные граждане могут лично или с помощью личного кабинета на портале Госуслуг. Также составить его могут и близкие родственники мобилизованных военных. Для этого им необходимо обратиться к дежурному сотруднику или судебному приставу-исполнителю, ведущему исполнительное производство», — слова Галичиной опубликованы на сайте правительства региона. Ранее URA.RU писало, что семьи мобилизованных в Курганской области имеют право на кредитные каникулы. Курганцам рассказали, как отсрочить платежи по займам во время мобилизации. В конце сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. По заявлениям Минобороны, в рамках компании планируется призвать порядка 300 тысяч граждан. В первую очередь армии требуются военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Помимо тренировок по боевому слаживанию курганские мобилизованные на территории учебных центров страны ремонтируют военную технику и оттачивают навыки стрельбы.

Должников, призванных по мобилизации в субъектах РФ (Курганской области в том числе) временно освободили от уплаты долга. Исполнительное производство может быть приостановлено после обращения военнослужащего или заявления от его родственника, поясняет замначальника отдела организации исполнительного производства областного УФССП России Александра Галичина. «Направить заявление на приостановление исполнительного производства мобилизованные граждане могут лично или с помощью личного кабинета на портале Госуслуг. Также составить его могут и близкие родственники мобилизованных военных. Для этого им необходимо обратиться к дежурному сотруднику или судебному приставу-исполнителю, ведущему исполнительное производство», — слова Галичиной опубликованы на сайте правительства региона. Ранее URA.RU писало, что семьи мобилизованных в Курганской области имеют право на кредитные каникулы. Курганцам рассказали, как отсрочить платежи по займам во время мобилизации. В конце сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. По заявлениям Минобороны, в рамках компании планируется призвать порядка 300 тысяч граждан. В первую очередь армии требуются военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Помимо тренировок по боевому слаживанию курганские мобилизованные на территории учебных центров страны ремонтируют военную технику и оттачивают навыки стрельбы.