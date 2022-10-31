Жителя ЯНАО накажут за незаконный вылов рыбы

01 ноября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Браконьер нанес ущерб на сумму около 200 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новоуренгойский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Преступными действиями водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 185 тыс. рублей. Обвиняемым ущерб возмещен частично в размере 40 тыс. рублей, на оставшуюся сумму транспортным прокурором в интересах Российской Федерации заявлен иск о возмещении причиненного ущерба», — сообщается в прокуратуре. Отмечается, что обвиняемый в сентябре 2022 года находясь в акватории реки Обь в границах Салехарда на моторной лодке с помощью сети выловил, без предусмотренного законом разрешения, 26 рыбы Чир. Уголовное дело направлено в мировой суд Сургутского судебного района ХМАО-Югры для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионер, незаконно выловивший 151 рыбу в ЯНАО, предстанет перед судом. Государству был нанесен ущерб в размере 541 тысячи рублей.

Новоуренгойский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Преступными действиями водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 185 тыс. рублей. Обвиняемым ущерб возмещен частично в размере 40 тыс. рублей, на оставшуюся сумму транспортным прокурором в интересах Российской Федерации заявлен иск о возмещении причиненного ущерба», — сообщается в прокуратуре. Отмечается, что обвиняемый в сентябре 2022 года находясь в акватории реки Обь в границах Салехарда на моторной лодке с помощью сети выловил, без предусмотренного законом разрешения, 26 рыбы Чир. Уголовное дело направлено в мировой суд Сургутского судебного района ХМАО-Югры для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионер, незаконно выловивший 151 рыбу в ЯНАО, предстанет перед судом. Государству был нанесен ущерб в размере 541 тысячи рублей.