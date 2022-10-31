31 октября 2022
30 октября 2022

Жителя ЯНАО накажут за незаконный вылов рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
Браконьер нанес ущерб на сумму около 200 тысяч рублей Фото:

Новоуренгойский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Преступными действиями водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 185 тыс. рублей. Обвиняемым ущерб возмещен частично в размере 40 тыс. рублей, на оставшуюся сумму транспортным прокурором в интересах Российской Федерации заявлен иск о возмещении причиненного ущерба», — сообщается в прокуратуре.

Отмечается, что обвиняемый в сентябре 2022 года находясь в акватории реки Обь в границах Салехарда на моторной лодке с помощью сети выловил, без предусмотренного законом разрешения, 26 рыбы Чир. Уголовное дело направлено в мировой суд Сургутского судебного района ХМАО-Югры для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионер, незаконно выловивший 151 рыбу в ЯНАО, предстанет перед судом. Государству был нанесен ущерб в размере 541 тысячи рублей.

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Новоуренгойский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Преступными действиями водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 185 тыс. рублей. Обвиняемым ущерб возмещен частично в размере 40 тыс. рублей, на оставшуюся сумму транспортным прокурором в интересах Российской Федерации заявлен иск о возмещении причиненного ущерба», — сообщается в прокуратуре. Отмечается, что обвиняемый в сентябре 2022 года находясь в акватории реки Обь в границах Салехарда на моторной лодке с помощью сети выловил, без предусмотренного законом разрешения, 26 рыбы Чир. Уголовное дело направлено в мировой суд Сургутского судебного района ХМАО-Югры для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионер, незаконно выловивший 151 рыбу в ЯНАО, предстанет перед судом. Государству был нанесен ущерб в размере 541 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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