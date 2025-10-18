На Ямале скоро закрывается главная паромная переправа: сроки, цены на воздушную подушку и перелеты
К 1 ноября паромная переправа на Оби закроется
Паромная переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги может закрыться уже 1 ноября с началом интенсивного ледостава. Не ранее 1 декабря откроется ледовая переправа, поэтому в течение месяца движение через основную транспортную артерию Ямала будут обеспечивать вертолеты и воздушные подушки. Подробнее — в материале URA.RU.
Сроки закрытия паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги
Паромное движение по Оби может остановиться ориентировочно уже 1 ноября. Официальных данных пока нет, однако транспортные компании заранее предупредили клиентов об изменениях по датам доставки грузов. «Сообщаем вам, что ориентировочно с 1 ноября 2025 года на время осенней распутицы закрывается паромная переправа Лабытнанги — Салехард», — говорится в релизе, размещенном на сайте ТК «Рейл континент».
«Дата предварительная, и работа паромной переправы зависит от погодных условий — полная остановка движения произойдет после появления плавучих льдов в районе движения паромных составов. Будем следить за погодой», — сообщают собеседники агентства в окружном департаменте транспорта.
Сроки открытия ледовой переправы через Обь
Как следует из информации, предоставленной источником, открытие ледовой переправы ожидается не раньше 1 декабря. В связи с этим все грузы, поступившие в Лабытнанги, временно будут находиться на складе терминала до возможности их отправки в Салехард. Движение автомобильного транспорта по зимней дороге обычно разрешается после того, как толщина ледового покрова превышает 34 сантиметра.
Когда начнутся перевозки вертолетами
Вертолетные рейсы между Салехардом и Лабытнанги начнутся ориентировочно с 7 — 8 ноября. Предельные часовые тарифные ставки летного часа в этом сезоне для АК «Ямал» изменились. Однако, как утверждают окружные власти, рост тарифов не связан с ценами на билеты, к тому же, они субсидируются из окружного бюджета. «Изменение величины предельных часовых тарифных ставок не окажет прямого влияния на стоимость авиабилетов для населения», — сообщили в пресс-службе окружного департамента тарифной политики.
В 2024 году стоимость вертолетного перелета взрослого пассажира равнялась 1 360 рубля. Детский билет стоил 680 рублей, багаж весом более 20 кг — 13,6 рубля за 1 кг.
Переправа на воздушных подушках через Обь
Когда на реке сформируется прочный ледяной покров, на Оби начнут работу суда на воздушной подушке. Обычно по маршруту курсируют два судна, а в периоды наибольшей загруженности — еще одно. Стоимость билета для взрослых составляет 170 рублей, для детей — 85 рублей, а перевозка 10 килограммов багажа обойдется в 17 рублей. Приобрести билеты можно в кассах, размещенных в павильонах на обоих берегах переправы.
В феврале 2025 года в ЯНАО шло активное обсуждение модернизации переправы из Салехарда в Лабытнанги через реку Обь. Среди предполагаемых вариантов развития рассматривалось возведение новой береговой инфраструктуры и замена паромов на суда другого типа.
