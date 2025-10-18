Александр Рогачев приехал в Надымский район в 1974 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Почетный житель Надымского района ЯНАО Александр Рогачев скончался на 88-м году жизни. Последнее время он жил в Волгограде, но более 30 лет трудился на благо Ямала. Трагическую новость в соцсети сообщила районная мэрия.

Звание Почетного гражданина было присвоено Рогачеву в 2006 году





«На 88-м году ушел из жизни Почетный гражданин Надымского района Александр Васильевич Рогачев. Александр Васильевич родился 25 марта 1938 года. В 1974 году он приехал в Надымский район. Звание Почетного гражданина ему было присвоено в 2006 году. Последние годы он жил в Волгограде, но всегда с теплом вспоминал наш северный край», — сообщает мэрия района в telegram-канале.