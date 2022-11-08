На курганца, задержанного на улице с оружием, возбудили уголовное дело

09 ноября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Задержанному мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На жителя Кургана, которого недавно полицейские задержали на улице с пистолетом, патронами и двумя ножами, возбудили уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы до 5 лет. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Максимальная санкция предполагает наказание до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что сотрудники ДПС задержали на улице вооруженного курганца. Злоумышленник пытался сбежать и оказал сопротивление полицейским. В ходе обыска в доме мужчины были найдены инструменты для изготовления патронов и пуль. Также сообщалось, что в Кургане заметили мужчину с винтовкой в руках. Позже в УМВД региона сообщили, что гражданин просто хотел купить себе пневматическое оружие, но вернул его обратно в магазин.

На жителя Кургана, которого недавно полицейские задержали на улице с пистолетом, патронами и двумя ножами, возбудили уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы до 5 лет. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Максимальная санкция предполагает наказание до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что сотрудники ДПС задержали на улице вооруженного курганца. Злоумышленник пытался сбежать и оказал сопротивление полицейским. В ходе обыска в доме мужчины были найдены инструменты для изготовления патронов и пуль. Также сообщалось, что в Кургане заметили мужчину с винтовкой в руках. Позже в УМВД региона сообщили, что гражданин просто хотел купить себе пневматическое оружие, но вернул его обратно в магазин.