06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

В Кургане заметили мужчину с винтовкой в руках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Оружие. Челябинск, винтовка, прицел
Курганцы сообщили о подозрительном мужчине с винтовкой в руках на улице города (архивное фото) Фото:

Курганцы заметили на улице города мужчину с винтовкой в руках. Об этом очевидец сообщил в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Что за чудик с винтовкой?», — написал автор в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». На фотографии мужчина в темной одежде держит оружие.

Курганцы в комментариях к посту предположили, что фото снято в районе Рябково рядом с комиссионным магазином. На магазине видна вывеска с надписью «Народный магазин».

В УМВД по Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что вчера вечером в полицию от граждан поступило сообщение о подозрительном мужчине. «Сотрудники ОП 2 УМВД России по г. Кургану выехали на место происшествия и установили, что гражданин только что приобрел в комиссионном магазине пневматическую винтовку и направлялся с ней домой. Полиция благодарит граждан за проявленную бдительность», — ответили в ведомстве.

Курганцы заметили на улице мужчину с винтовкой

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Курганцы заметили на улице города мужчину с винтовкой в руках. Об этом очевидец сообщил в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Что за чудик с винтовкой?», — написал автор в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». На фотографии мужчина в темной одежде держит оружие. Курганцы в комментариях к посту предположили, что фото снято в районе Рябково рядом с комиссионным магазином. На магазине видна вывеска с надписью «Народный магазин». В УМВД по Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что вчера вечером в полицию от граждан поступило сообщение о подозрительном мужчине. «Сотрудники ОП 2 УМВД России по г. Кургану выехали на место происшествия и установили, что гражданин только что приобрел в комиссионном магазине пневматическую винтовку и направлялся с ней домой. Полиция благодарит граждан за проявленную бдительность», — ответили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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