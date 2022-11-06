В Кургане заметили мужчину с винтовкой в руках. Фото

07 ноября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Курганцы сообщили о подозрительном мужчине с винтовкой в руках на улице города (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганцы заметили на улице города мужчину с винтовкой в руках. Об этом очевидец сообщил в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Что за чудик с винтовкой?», — написал автор в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». На фотографии мужчина в темной одежде держит оружие. Курганцы в комментариях к посту предположили, что фото снято в районе Рябково рядом с комиссионным магазином. На магазине видна вывеска с надписью «Народный магазин». В УМВД по Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что вчера вечером в полицию от граждан поступило сообщение о подозрительном мужчине. «Сотрудники ОП 2 УМВД России по г. Кургану выехали на место происшествия и установили, что гражданин только что приобрел в комиссионном магазине пневматическую винтовку и направлялся с ней домой. Полиция благодарит граждан за проявленную бдительность», — ответили в ведомстве. Курганцы заметили на улице мужчину с винтовкой фото: группа «Типичный Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Курганцы заметили на улице города мужчину с винтовкой в руках. Об этом очевидец сообщил в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Что за чудик с винтовкой?», — написал автор в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». На фотографии мужчина в темной одежде держит оружие. Курганцы в комментариях к посту предположили, что фото снято в районе Рябково рядом с комиссионным магазином. На магазине видна вывеска с надписью «Народный магазин». В УМВД по Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что вчера вечером в полицию от граждан поступило сообщение о подозрительном мужчине. «Сотрудники ОП 2 УМВД России по г. Кургану выехали на место происшествия и установили, что гражданин только что приобрел в комиссионном магазине пневматическую винтовку и направлялся с ней домой. Полиция благодарит граждан за проявленную бдительность», — ответили в ведомстве.