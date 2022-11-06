Курганцы заметили на улице города мужчину с винтовкой в руках. Об этом очевидец сообщил в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Что за чудик с винтовкой?», — написал автор в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». На фотографии мужчина в темной одежде держит оружие.
Курганцы в комментариях к посту предположили, что фото снято в районе Рябково рядом с комиссионным магазином. На магазине видна вывеска с надписью «Народный магазин».
В УМВД по Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что вчера вечером в полицию от граждан поступило сообщение о подозрительном мужчине. «Сотрудники ОП 2 УМВД России по г. Кургану выехали на место происшествия и установили, что гражданин только что приобрел в комиссионном магазине пневматическую винтовку и направлялся с ней домой. Полиция благодарит граждан за проявленную бдительность», — ответили в ведомстве.
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