Наряд ДПС остановил вооруженного пистолетом и ножами курганца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские обнаружили у жителя Кургана арсенал оружия и самодельных патронов. Мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, остановил наряд ДПС. Курганец оказался вооружен, он пытался сбежать и оказал сопротивление, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«В Кургане во время патрулирования улиц внимание сотрудников ДПС привлек гражданин, пересекавший в неположенном месте проезжую часть. Нарушитель попытался скрыться от полицейских и оказал сопротивление. При задержании у 50-летнего жителя города были обнаружены и изъяты пистолет неустановленной модели и патроны самодельного изготовления, предназначенные для стрельбы из огнестрельного оружия, а также два ножа», — говорится в сообщении ведомства.

В квартире мужчины провели обыск. У него нашли инструменты для изготовления патронов и пуль, револьверы, и предметы, которые могли быть использованы для изготовления оружия. Оружие и предметы направлены на экспертизу. Следователи возбудили дело по факту применения насилия в отношении полицейского.

Ранее URA.RU писало, что курганцы заметили мужчину с винтовкой в руках около комиссионного магазина. Очевидцы сообщили об этом в полицию. Выяснилось, что мужчина хотел купить пневматическую винтовку и вышел с ней на улицу, но потом вернул ее в магазин.

Полицейские поймали вооруженного пистолетом и ножами курганца, который переходил дорогу в неположенном месте фото: пресс-служба УМВД по Курганской области