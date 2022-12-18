Спецпредставитель Моора по СВО раскрыл достижение Тюменской области

Тюменская область вошла в топ-5 среди регионов России, шефствующих над городами ДНР и ЛНР. Об этом заявил специальный представитель губернатора Александра Моора по вопросам СВО Николай Савченко на встрече с общественниками в Тюменской областной думе. По его словам, регион выполнил план по восстановлению Краснодона (подшефный Тюменской области) более, чем на 90%.
«Мы отмечены в лучшую сторону на последнем заседании у председателя правительства. По восстановлению мы попали в топ-5 субъектов, которые более, чем на 90% выполнили план по благоустройству и по ремонту учреждений», — сообщил Савченко.
Спецпредставитель заявил, что на данный момент восстанавливается еще ряд объектов социальной инфраструктуры. «Сейчас ремонтируются несколько больниц, родильный дом, детское поликлиническое отделение, центральная городская больница, детско-юношеская спортшкола», — рассказал Николай Савченко.
Ранее URA.RU сообщало, как в подшефном региону Краснодоне работают тюменские коммунальщики. Рабочие восстанавливают разрушенные канализационные системы.
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Тюменская область вошла в топ-5 среди регионов России, шефствующих над городами ДНР и ЛНР. Об этом заявил специальный представитель губернатора Александра Моора по вопросам СВО Николай Савченко на встрече с общественниками в Тюменской областной думе. По его словам, регион выполнил план по восстановлению Краснодона (подшефный Тюменской области) более, чем на 90%. «Мы отмечены в лучшую сторону на последнем заседании у председателя правительства. По восстановлению мы попали в топ-5 субъектов, которые более, чем на 90% выполнили план по благоустройству и по ремонту учреждений», — сообщил Савченко. Спецпредставитель заявил, что на данный момент восстанавливается еще ряд объектов социальной инфраструктуры. «Сейчас ремонтируются несколько больниц, родильный дом, детское поликлиническое отделение, центральная городская больница, детско-юношеская спортшкола», — рассказал Николай Савченко. Ранее URA.RU сообщало, как в подшефном региону Краснодоне работают тюменские коммунальщики. Рабочие восстанавливают разрушенные канализационные системы.