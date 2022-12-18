Спецпредставитель Моора по СВО раскрыл достижение Тюменской области

Тюменская область вышла в лидеры среди регионов, шефствующих над городами ЛНР

Тюменская область вошла в топ-5 среди регионов-шефов над городами ЛНР Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область вошла в топ-5 среди регионов России, шефствующих над городами ДНР и ЛНР. Об этом заявил специальный представитель губернатора Александра Моора по вопросам СВО Николай Савченко на встрече с общественниками в Тюменской областной думе. По его словам, регион выполнил план по восстановлению Краснодона (подшефный Тюменской области) более, чем на 90%.

«Мы отмечены в лучшую сторону на последнем заседании у председателя правительства. По восстановлению мы попали в топ-5 субъектов, которые более, чем на 90% выполнили план по благоустройству и по ремонту учреждений», — сообщил Савченко.

Спецпредставитель заявил, что на данный момент восстанавливается еще ряд объектов социальной инфраструктуры. «Сейчас ремонтируются несколько больниц, родильный дом, детское поликлиническое отделение, центральная городская больница, детско-юношеская спортшкола», — рассказал Николай Савченко.

Ранее URA.RU сообщало, как в подшефном региону Краснодоне работают тюменские коммунальщики. Рабочие восстанавливают разрушенные канализационные системы.