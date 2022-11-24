Тюменские коммунальщики работают в Краснодоне

25 ноября 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Тюменцы восстанавливают канализационные системы Краснодона Фото: Александр Кондратюк © URA.RU Тюменская аварийно-восстановительная бригада чинит канализационные системы Краснодона (ЛНР). Об этом сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района в своем telegram-канале. «К прочистке канализационных систем и ремонтным работам с 17 ноября приступили девять специалистов и четыре единицы техники. Часть специалистов трудится на Широкинском водоводе, остальные ведут промывочные работы на кварталах в Краснодоне. В северо-западной части города вопрос работы канализационных систем стоит очень остро — изношенность труб уже сейчас составляет более 70%», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Краснодон в качестве волонтеров впервые отправились девушки из Тюмени. Там они оказывали гуманитарную помощь и помогали социально уязвимым гражданам.

Тюменская аварийно-восстановительная бригада чинит канализационные системы Краснодона (ЛНР). Об этом сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района в своем telegram-канале. «К прочистке канализационных систем и ремонтным работам с 17 ноября приступили девять специалистов и четыре единицы техники. Часть специалистов трудится на Широкинском водоводе, остальные ведут промывочные работы на кварталах в Краснодоне. В северо-западной части города вопрос работы канализационных систем стоит очень остро — изношенность труб уже сейчас составляет более 70%», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Краснодон в качестве волонтеров впервые отправились девушки из Тюмени. Там они оказывали гуманитарную помощь и помогали социально уязвимым гражданам.