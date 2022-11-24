24 ноября 2022

Тюменские коммунальщики работают в Краснодоне

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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Тюменцы восстанавливают канализационные системы Краснодона Фото:

Тюменская аварийно-восстановительная бригада чинит канализационные системы Краснодона (ЛНР). Об этом сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района в своем telegram-канале.

«К прочистке канализационных систем и ремонтным работам с 17 ноября приступили девять специалистов и четыре единицы техники. Часть специалистов трудится на Широкинском водоводе, остальные ведут промывочные работы на кварталах в Краснодоне. В северо-западной части города вопрос работы канализационных систем стоит очень остро — изношенность труб уже сейчас составляет более 70%», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Краснодон в качестве волонтеров впервые отправились девушки из Тюмени. Там они оказывали гуманитарную помощь и помогали социально уязвимым гражданам.

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Тюменская аварийно-восстановительная бригада чинит канализационные системы Краснодона (ЛНР). Об этом сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района в своем telegram-канале. «К прочистке канализационных систем и ремонтным работам с 17 ноября приступили девять специалистов и четыре единицы техники. Часть специалистов трудится на Широкинском водоводе, остальные ведут промывочные работы на кварталах в Краснодоне. В северо-западной части города вопрос работы канализационных систем стоит очень остро — изношенность труб уже сейчас составляет более 70%», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Краснодон в качестве волонтеров впервые отправились девушки из Тюмени. Там они оказывали гуманитарную помощь и помогали социально уязвимым гражданам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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