Тюменские коммунальщики работают в Краснодоне

Тюменская аварийно-восстановительная бригада чинит канализационные системы Краснодона (ЛНР). Об этом сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района в своем telegram-канале.
«К прочистке канализационных систем и ремонтным работам с 17 ноября приступили девять специалистов и четыре единицы техники. Часть специалистов трудится на Широкинском водоводе, остальные ведут промывочные работы на кварталах в Краснодоне. В северо-западной части города вопрос работы канализационных систем стоит очень остро — изношенность труб уже сейчас составляет более 70%», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Краснодон в качестве волонтеров впервые отправились девушки из Тюмени. Там они оказывали гуманитарную помощь и помогали социально уязвимым гражданам.
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