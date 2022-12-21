Тюмень вошла в топ лидеров по реализации национального проекта

Тюменскую область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«В уходящем году регион на 100% выполнил план нацпроекта. Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог. Мы каждый день пользуемся результатами их труда», — рассказал Моор. Он добавил, что в следующем году Тюменская область планирует нарастить объемы ремонта по нацпроекту минимум на 10%.
Как сообщало URA.RU, сейчас глава региона находится в Москве. Там проходит заседание Госсовета по вопросам молодежной политики.
https://t.me/av_moor
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Тюменскую область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «В уходящем году регион на 100% выполнил план нацпроекта. Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог. Мы каждый день пользуемся результатами их труда», — рассказал Моор. Он добавил, что в следующем году Тюменская область планирует нарастить объемы ремонта по нацпроекту минимум на 10%. Как сообщало URA.RU, сейчас глава региона находится в Москве. Там проходит заседание Госсовета по вопросам молодежной политики.