Тюмень вошла в топ лидеров по реализации национального проекта

В администрации президента РФ Тюмень признали лидером по качеству дорог

22 декабря 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Тюменская область сохраняет лидерство по реализации национальных проектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменскую область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «В уходящем году регион на 100% выполнил план нацпроекта. Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог. Мы каждый день пользуемся результатами их труда», — рассказал Моор. Он добавил, что в следующем году Тюменская область планирует нарастить объемы ремонта по нацпроекту минимум на 10%. Как сообщало URA.RU, сейчас глава региона находится в Москве. Там проходит заседание Госсовета по вопросам молодежной политики. https://t.me/av_moor

Тюменскую область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «В уходящем году регион на 100% выполнил план нацпроекта. Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог. Мы каждый день пользуемся результатами их труда», — рассказал Моор. Он добавил, что в следующем году Тюменская область планирует нарастить объемы ремонта по нацпроекту минимум на 10%. Как сообщало URA.RU, сейчас глава региона находится в Москве. Там проходит заседание Госсовета по вопросам молодежной политики.