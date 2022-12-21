21 декабря 2022

Тюмень вошла в топ лидеров по реализации национального проекта

В администрации президента РФ Тюмень признали лидером по качеству дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Окраины, дома, дороги. Тюмень, автомобили, трасса, дорога
Тюменская область сохраняет лидерство по реализации национальных проектов Фото:

Тюменскую область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В уходящем году регион на 100% выполнил план нацпроекта. Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог. Мы каждый день пользуемся результатами их труда», — рассказал Моор. Он добавил, что в следующем году Тюменская область планирует нарастить объемы ремонта по нацпроекту минимум на 10%.

Как сообщало URA.RU, сейчас глава региона находится в Москве. Там проходит заседание Госсовета по вопросам молодежной политики.

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Тюменскую область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «В уходящем году регион на 100% выполнил план нацпроекта. Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог. Мы каждый день пользуемся результатами их труда», — рассказал Моор. Он добавил, что в следующем году Тюменская область планирует нарастить объемы ремонта по нацпроекту минимум на 10%. Как сообщало URA.RU, сейчас глава региона находится в Москве. Там проходит заседание Госсовета по вопросам молодежной политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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