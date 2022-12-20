Александр Моор улетел в Москву на совещание с Путиным

Александр Моор примет участие в заседании Госсовета РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор находится в Москве, куда он отправился, чтобы принять участие в заседании Госсовета по вопросам молодежной политики, которое проведет президент страны Владимир Путин. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Работаю в Москве. Завтра в столице президент проведет заседание Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Сегодня встретились с коллегами, обозначили основные направления деятельности, обсудили региональные практики работы с подростками в социально опасном положении», — рассказал губернатор Моор в своем telegram-канале.

По его словам, участники встречи договорились искать новые методы работы с молодежью. Особое внимание уделят патриотическому воспитанию. В частности, формированию у молодых людей образов героев.

Одним из таких людей, по словам Александра Моора, может стать житель Тюменской области Жумабай Раизов. 20 декабря глава региона вручил его отцу звезду героя России. Молодой человек погиб, участвуя в спецоперации. Высшую награду ему посмертно присвоил президент РФ Владимир Путин.