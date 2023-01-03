03 января 2023
02 января 2023

Военнослужащие с фронта СВО поблагодарили свердловчан за помощь. Видео

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Военнослужащие с фронта СВО поблагодарили жителей Каменска-Уральского за помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие, находящиеся на спецоперации, поблагодарили жителей Каменска-Уральского за оказанную помощь и поддержку. Бойцы записали видео со словами благодарности и опубликовали его в соцсетях.

«Передаем привет Каменску-Уральскому, выражаем благодарность за оказанную помощь. Ваша поддержка нам очень важна. Вместе мы победим», — говорит один из военнослужащих в видео, опубликованном в сообществе «ЧП Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Также, волонтеры отметили, что в ближайшее время бойцам доставят новую партию квадрокоптеров.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Российские военнослужащие, находящиеся на спецоперации, поблагодарили жителей Каменска-Уральского за оказанную помощь и поддержку. Бойцы записали видео со словами благодарности и опубликовали его в соцсетях. «Передаем привет Каменску-Уральскому, выражаем благодарность за оказанную помощь. Ваша поддержка нам очень важна. Вместе мы победим», — говорит один из военнослужащих в видео, опубликованном в сообществе «ЧП Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Также, волонтеры отметили, что в ближайшее время бойцам доставят новую партию квадрокоптеров. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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