Военнослужащие с фронта СВО поблагодарили жителей Каменска-Уральского за помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие, находящиеся на спецоперации, поблагодарили жителей Каменска-Уральского за оказанную помощь и поддержку. Бойцы записали видео со словами благодарности и опубликовали его в соцсетях.

«Передаем привет Каменску-Уральскому, выражаем благодарность за оказанную помощь. Ваша поддержка нам очень важна. Вместе мы победим», — говорит один из военнослужащих в видео, опубликованном в сообществе «ЧП Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Также, волонтеры отметили, что в ближайшее время бойцам доставят новую партию квадрокоптеров.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.