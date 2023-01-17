В курганском городе чиновники предложили жителям не экономить воду. Скрин

18 января 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Катайские чиновники предложили жителям не экономить и пропускать воду, чтобы пошла горячая вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Катайского округа посоветовала жителям не экономить и пропускать воду через краны, чтобы пошла горячая вода. Об этом в ответ на жалобы жителей Катайска об отсутствии горячего водоснабжения ответили в местной администрации. «Проблема заключается в том, что в домах водозабор из трубы горячего водоснабжения очень маленький. Люди из экономии не хотят пропускать воду. Многие установили электрические водонагреватели. Для достижения в квартире нормативной температуры горячей воды должен быть предварительно слит объем холодной воды, которая сейчас находится в системе горячего водоснабжения», — пишет администрация в комментариях в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, подача воды в многоквартирных домах микрорайона Степь соответствует норме. Ответ поступил на жалобы жителей о том, что по нескольким адресам в домах Катайска нет горячей воды. «На ул. Матросова, 64, каждый вечер бежит холодная вода. Около 23 часов вечера начинает бежать горячая», — написала пользовательница Наталья Рябкова. «Ул. Молодежная, 4 — тоже приходится пропускать воду более двух часов, это разве нормально? А ближе к полуночи начинает бежать кипяток. А плату берут полностью. Днем горячей воды тоже нет», — отметила Светлана Черепанова в комментариях. Администрация Катайска отчитала жителей за экономию воды Фото: скриншот группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте» Еще несколько пользователей сообщили о проблемах с отсутствием горячей воды в домах Фото: скриншот группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Катайского округа посоветовала жителям не экономить и пропускать воду через краны, чтобы пошла горячая вода. Об этом в ответ на жалобы жителей Катайска об отсутствии горячего водоснабжения ответили в местной администрации. «Проблема заключается в том, что в домах водозабор из трубы горячего водоснабжения очень маленький. Люди из экономии не хотят пропускать воду. Многие установили электрические водонагреватели. Для достижения в квартире нормативной температуры горячей воды должен быть предварительно слит объем холодной воды, которая сейчас находится в системе горячего водоснабжения», — пишет администрация в комментариях в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, подача воды в многоквартирных домах микрорайона Степь соответствует норме. Ответ поступил на жалобы жителей о том, что по нескольким адресам в домах Катайска нет горячей воды. «На ул. Матросова, 64, каждый вечер бежит холодная вода. Около 23 часов вечера начинает бежать горячая», — написала пользовательница Наталья Рябкова. «Ул. Молодежная, 4 — тоже приходится пропускать воду более двух часов, это разве нормально? А ближе к полуночи начинает бежать кипяток. А плату берут полностью. Днем горячей воды тоже нет», — отметила Светлана Черепанова в комментариях.