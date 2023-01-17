17 января 2023

В курганском городе чиновники предложили жителям не экономить воду. Скрин

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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Катайские чиновники предложили жителям не экономить и пропускать воду, чтобы пошла горячая вода Фото:

Администрация Катайского округа посоветовала жителям не экономить и пропускать воду через краны, чтобы пошла горячая вода. Об этом в ответ на жалобы жителей Катайска об отсутствии горячего водоснабжения ответили в местной администрации.

«Проблема заключается в том, что в домах водозабор из трубы горячего водоснабжения очень маленький. Люди из экономии не хотят пропускать воду. Многие установили электрические водонагреватели. Для достижения в квартире нормативной температуры горячей воды должен быть предварительно слит объем холодной воды, которая сейчас находится в системе горячего водоснабжения», — пишет администрация в комментариях в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, подача воды в многоквартирных домах микрорайона Степь соответствует норме.

Ответ поступил на жалобы жителей о том, что по нескольким адресам в домах Катайска нет горячей воды. «На ул. Матросова, 64, каждый вечер бежит холодная вода. Около 23 часов вечера начинает бежать горячая», — написала пользовательница Наталья Рябкова. «Ул. Молодежная, 4 — тоже приходится пропускать воду более двух часов, это разве нормально? А ближе к полуночи начинает бежать кипяток. А плату берут полностью. Днем горячей воды тоже нет», — отметила Светлана Черепанова в комментариях.

Администрация Катайска отчитала жителей за экономию воды
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Еще несколько пользователей сообщили о проблемах с отсутствием горячей воды в домах
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Администрация Катайского округа посоветовала жителям не экономить и пропускать воду через краны, чтобы пошла горячая вода. Об этом в ответ на жалобы жителей Катайска об отсутствии горячего водоснабжения ответили в местной администрации. «Проблема заключается в том, что в домах водозабор из трубы горячего водоснабжения очень маленький. Люди из экономии не хотят пропускать воду. Многие установили электрические водонагреватели. Для достижения в квартире нормативной температуры горячей воды должен быть предварительно слит объем холодной воды, которая сейчас находится в системе горячего водоснабжения», — пишет администрация в комментариях в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, подача воды в многоквартирных домах микрорайона Степь соответствует норме. Ответ поступил на жалобы жителей о том, что по нескольким адресам в домах Катайска нет горячей воды. «На ул. Матросова, 64, каждый вечер бежит холодная вода. Около 23 часов вечера начинает бежать горячая», — написала пользовательница Наталья Рябкова. «Ул. Молодежная, 4 — тоже приходится пропускать воду более двух часов, это разве нормально? А ближе к полуночи начинает бежать кипяток. А плату берут полностью. Днем горячей воды тоже нет», — отметила Светлана Черепанова в комментариях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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