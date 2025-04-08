08 апреля 2025

Жители аварийного дома в Кургане шесть лет ждут расселения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане продолжается затянувшаяся проблема расселения аварийного жилья
В Кургане продолжается затянувшаяся проблема расселения аварийного жилья Фото:

Жители аварийного дома в Кургане уже шесть лет ждут расселения, но большинство из них по-прежнему живут в опасных условиях, страдая от сырости, плесени и угрозы обрушения. Об этом сообщает народный фронт.

«В Кургане продолжается затянувшаяся проблема расселения аварийного жилья. Дом 5б по улице Машиностроителей был признан аварийным еще в 2017 году, однако спустя шесть лет большинство его жильцов остаются в опасных условиях. Из 18 квартир компенсацию за жилье получили лишь четыре семьи, а остальные продолжают ждать», — говорится в группе «Народный фронт Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте».

В ОНФ отмечают, что состояние дома вызывает серьезные опасения. Некоторые квартиры затоплены, жильцы страдают от сырости и плесени, что представляет угрозу их здоровью. В одной из квартир потолок уже начал обрушаться, и, если бы не удачное стечение обстоятельств, пожилая женщина, проживающая там, могла бы получить серьезные травмы.

Жители дома неоднократно обращались в различные инстанции с просьбами о расселении, однако из-за отсутствия утверждённой программы на федеральном уровне процесс затянулся. По данным Народного фронта, в Курганской области с проблемой ветхого и аварийного жилья на Прямую линию президента обратилось 119 человек.

Общественники уже направили запрос в прокуратуру Курганской области с просьбой провести проверку по факту обращения граждан. Если будут выявлены нарушения, они потребовали принять соответствующие меры для защиты прав жильцов аварийного дома.

Ранее URA.RU сообщало, что жители многоквартирного дома в Кургане добились через суд компенсации ущерба и ремонта кровли от управляющей компании ООО «УК „Мастер“», которая игнорировала их требования о ремонте протечки. Иск был подан после протечки в марте 2024 года. Суд обязал УК выплатить более 130 тысяч рублей, включая материальный ущерб, моральный вред, штраф, неустойку и судебные расходы. Роспотребнадзор поддержал требования жителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители аварийного дома в Кургане уже шесть лет ждут расселения, но большинство из них по-прежнему живут в опасных условиях, страдая от сырости, плесени и угрозы обрушения. Об этом сообщает народный фронт. «В Кургане продолжается затянувшаяся проблема расселения аварийного жилья. Дом 5б по улице Машиностроителей был признан аварийным еще в 2017 году, однако спустя шесть лет большинство его жильцов остаются в опасных условиях. Из 18 квартир компенсацию за жилье получили лишь четыре семьи, а остальные продолжают ждать», — говорится в группе «Народный фронт Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте». В ОНФ отмечают, что состояние дома вызывает серьезные опасения. Некоторые квартиры затоплены, жильцы страдают от сырости и плесени, что представляет угрозу их здоровью. В одной из квартир потолок уже начал обрушаться, и, если бы не удачное стечение обстоятельств, пожилая женщина, проживающая там, могла бы получить серьезные травмы. Жители дома неоднократно обращались в различные инстанции с просьбами о расселении, однако из-за отсутствия утверждённой программы на федеральном уровне процесс затянулся. По данным Народного фронта, в Курганской области с проблемой ветхого и аварийного жилья на Прямую линию президента обратилось 119 человек. Общественники уже направили запрос в прокуратуру Курганской области с просьбой провести проверку по факту обращения граждан. Если будут выявлены нарушения, они потребовали принять соответствующие меры для защиты прав жильцов аварийного дома. Ранее URA.RU сообщало, что жители многоквартирного дома в Кургане добились через суд компенсации ущерба и ремонта кровли от управляющей компании ООО «УК „Мастер“», которая игнорировала их требования о ремонте протечки. Иск был подан после протечки в марте 2024 года. Суд обязал УК выплатить более 130 тысяч рублей, включая материальный ущерб, моральный вред, штраф, неустойку и судебные расходы. Роспотребнадзор поддержал требования жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...