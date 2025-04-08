В Курганской области простятся с военнослужащим Сергеем Скоковым, погибшим в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация Притобольного округа.
«В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб 50-летний житель села Утятское Скоков Сергей Сергеевич. Администрация Притобольного округа выражает искренние слова соболезнования близким в связи с гибелью участника СВО», — сообщается в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
24 февраля военнослужащему исполнилось 50 лет. Прощание с бойцом состоится 3 апреля в селе Утятское возле Богоявленского храма.
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