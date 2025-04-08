08 апреля 2025

В Курганской области простятся с бойцом Скоковым, погибшим на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы простятся с погибшим на СВО бойцом Сергеем Скоковым
Курганцы простятся с погибшим на СВО бойцом Сергеем Скоковым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области простятся с военнослужащим Сергеем Скоковым, погибшим в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация Притобольного округа.

«В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб 50-летний житель села Утятское Скоков Сергей Сергеевич. Администрация Притобольного округа выражает искренние слова соболезнования близким в связи с гибелью участника СВО», — сообщается в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». 

24 февраля военнослужащему исполнилось 50 лет. Прощание с бойцом состоится 3 апреля в селе Утятское возле Богоявленского храма. 

В селе Утятское пройдет прощание с погибшим участником СВО Сергеем Скоковым
В селе Утятское пройдет прощание с погибшим участником СВО Сергеем Скоковым
Фото:

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В Курганской области простятся с военнослужащим Сергеем Скоковым, погибшим в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация Притобольного округа. «В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб 50-летний житель села Утятское Скоков Сергей Сергеевич. Администрация Притобольного округа выражает искренние слова соболезнования близким в связи с гибелью участника СВО», — сообщается в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».  24 февраля военнослужащему исполнилось 50 лет. Прощание с бойцом состоится 3 апреля в селе Утятское возле Богоявленского храма. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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