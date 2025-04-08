В Кургане ожидается теплый апрель

Прогнозируется, что в Кургане апрель будет теплым и влажным. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«В Кургане средняя температура апреля ожидается 6.2, что на 1.1 градуса выше нормы. Выпадет 22 мм осадков, что составляет 130% от нормы», — говорится в прогнозе ведомства, который опубликован на сайте. Кроме того, теплый месяц прогнозируется в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях.
Ранее URA.RU сообщало, что в первой половине апреля в Кургане средняя температура составит 13 градусов, что на 5 градусов выше нормы. Дневная температура будет от 10 до 16 градусов, ночная — от 1 до 5 градусов. Осадков ожидается около 17 мм, что в пределах нормы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».