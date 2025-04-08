08 апреля 2025

В Кургане ожидается теплый апрель. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане ожидается теплый апрель
В Кургане ожидается теплый апрель Фото:

Прогнозируется, что в Кургане апрель будет теплым и влажным. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«В Кургане средняя температура апреля ожидается 6.2, что на 1.1 градуса выше нормы. Выпадет 22 мм осадков, что составляет 130% от нормы», — говорится в прогнозе ведомства, который опубликован на сайте. Кроме того, теплый месяц прогнозируется в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях.

Прогноз отклонения среднемесячной температуры от нормы в апреле 2025
Прогноз отклонения среднемесячной температуры от нормы в апреле 2025
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в первой половине апреля в Кургане средняя температура составит 13 градусов, что на 5 градусов выше нормы. Дневная температура будет от 10 до 16 градусов, ночная — от 1 до 5 градусов. Осадков ожидается около 17 мм, что в пределах нормы.

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Прогнозируется, что в Кургане апрель будет теплым и влажным. Об этом сообщает Гидрометцентр России. «В Кургане средняя температура апреля ожидается 6.2, что на 1.1 градуса выше нормы. Выпадет 22 мм осадков, что составляет 130% от нормы», — говорится в прогнозе ведомства, который опубликован на сайте. Кроме того, теплый месяц прогнозируется в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. Ранее URA.RU сообщало, что в первой половине апреля в Кургане средняя температура составит 13 градусов, что на 5 градусов выше нормы. Дневная температура будет от 10 до 16 градусов, ночная — от 1 до 5 градусов. Осадков ожидается около 17 мм, что в пределах нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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