08 апреля 2025

В Курганской области отмечена самая низкая заболеваемость ВИЧ за 7 лет. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году в Курганской области число зарегистрированных случаев ВИЧ составило 465
В 2024 году в Курганской области число зарегистрированных случаев ВИЧ составило 465 Фото:

В 2024 году в Курганской области выявлено 465 человек с диагнозом ВИЧ. Это самый низкий показатель с 2017 года, сообщает Роспотребнадзор.

«В 2024 году в Курганской области число зарегистрированных случаев ВИЧ составило 465», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС. Отмечается, что это самый низкий показатель с 2017 года, когда было выявлено 1001 случай.

В Уральском федеральном округе также отмечено снижение заболеваемости ВИЧ: за 2024 год зарегистрировано 6 655 случаев, что стало минимумом с 2016 года.

Заболеваемость ВИЧ в Курганской области
Заболеваемость ВИЧ в Курганской области
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области за 2024 год смертность от туберкулеза снизилась в пять раз по сравнению с 2023 годом. Заболеваемость осталась на прежнем уровне, зарегистрировано 373 случая активного туберкулеза, что составляет 49 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость бациллярными формами уменьшилась на 1,2 раза и составила 16,10 случаев на 100 тысяч населения. 

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В 2024 году в Курганской области выявлено 465 человек с диагнозом ВИЧ. Это самый низкий показатель с 2017 года, сообщает Роспотребнадзор. «В 2024 году в Курганской области число зарегистрированных случаев ВИЧ составило 465», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС. Отмечается, что это самый низкий показатель с 2017 года, когда было выявлено 1001 случай. В Уральском федеральном округе также отмечено снижение заболеваемости ВИЧ: за 2024 год зарегистрировано 6 655 случаев, что стало минимумом с 2016 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области за 2024 год смертность от туберкулеза снизилась в пять раз по сравнению с 2023 годом. Заболеваемость осталась на прежнем уровне, зарегистрировано 373 случая активного туберкулеза, что составляет 49 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость бациллярными формами уменьшилась на 1,2 раза и составила 16,10 случаев на 100 тысяч населения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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