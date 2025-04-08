В 2024 году в Курганской области выявлено 465 человек с диагнозом ВИЧ. Это самый низкий показатель с 2017 года, сообщает Роспотребнадзор.
«В 2024 году в Курганской области число зарегистрированных случаев ВИЧ составило 465», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС. Отмечается, что это самый низкий показатель с 2017 года, когда было выявлено 1001 случай.
В Уральском федеральном округе также отмечено снижение заболеваемости ВИЧ: за 2024 год зарегистрировано 6 655 случаев, что стало минимумом с 2016 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области за 2024 год смертность от туберкулеза снизилась в пять раз по сравнению с 2023 годом. Заболеваемость осталась на прежнем уровне, зарегистрировано 373 случая активного туберкулеза, что составляет 49 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость бациллярными формами уменьшилась на 1,2 раза и составила 16,10 случаев на 100 тысяч населения.
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