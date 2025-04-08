Курганский ключевой департамент ищет нового начальника отдела инвестиций

Департамент экономического развития Курганской области остался без начальника отдела внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Должность покинула Ирина Демина, которой уже ищут замену. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к региональным властям.
«Ирина Демина покинула пост начальника отдела внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Ей ищут замену. Вероятно, что ее место займет кто-то из действующих сотрудников департамента», — сообщил источник. Информация о пустующей должности подтверждается данными на сайте ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в департаменте АПК нашли работника в пустующий экономический отдел. На должность главного специалиста трудоустроили выпускницу КГСХА. Также сообщалась, что бывшая декретница спасла агропромышленный департамент от кадрового голода. После возвращения на работу чиновница согласилась стать замначальника управления развития сельских территорий. На эту должность почти год не могли найти сотрудника.
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