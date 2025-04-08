Житель Кургана хочет обменять автомобиль на лошадь
Курганец готов обменять свой автомобиль стоимостью 200 тысяч рублей на двух лошадей. Об этом говорится на сайте с объявлениями.
«Обменяю авто на двух лошадей предлагайте пишите обговорим. Цена авто 200 тысяч», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Предложение уже вызвало ажиотаж — за сутки его просмотрели более 100 раз.
Житель Кургана хочет обменять автомобиль на лошадь
Ранее URA.RU сообщало, что в Западном районе Кургана на сайте Avito выставлен кот за 2 миллиона рублей. Хозяйка описывает его как злого и презрительного. Причины такой высокой цены неизвестны.
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