08 апреля 2025

Житель Кургана хочет обменять автомобиль на лошадь. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Кургана хочет обменять автомобиль на лошадь
Житель Кургана хочет обменять автомобиль на лошадь Фото:

Курганец готов обменять свой автомобиль стоимостью 200 тысяч рублей на двух лошадей. Об этом говорится на сайте с объявлениями.

«Обменяю авто на двух лошадей предлагайте пишите обговорим. Цена авто 200 тысяч», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Предложение уже вызвало ажиотаж — за сутки его просмотрели более 100 раз.

Житель Кургана хочет обменять автомобиль на лошадь
Житель Кургана хочет обменять автомобиль на лошадь
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Западном районе Кургана на сайте Avito выставлен кот за 2 миллиона рублей. Хозяйка описывает его как злого и презрительного. Причины такой высокой цены неизвестны.

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Курганец готов обменять свой автомобиль стоимостью 200 тысяч рублей на двух лошадей. Об этом говорится на сайте с объявлениями. «Обменяю авто на двух лошадей предлагайте пишите обговорим. Цена авто 200 тысяч», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Предложение уже вызвало ажиотаж — за сутки его просмотрели более 100 раз. Ранее URA.RU сообщало, что в Западном районе Кургана на сайте Avito выставлен кот за 2 миллиона рублей. Хозяйка описывает его как злого и презрительного. Причины такой высокой цены неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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