Сестра погибшего на СВО курганца требует лишить отца выплаты 5 млн рублей

Жительница Кургана Наталья Колачева требует лишить отца выплаты за гибель брата Вячеслава Т. на СВО. Мужчина не является биологическим отцом бойцу и его воспитанием не занимался, рассказала истец URA.RU. Однако, когда стало известно о гибели Вячеслава, отец подал документы и получил выплату в размере 5 млн рублей. Сейчас суд рассматривает иск Колачевой к отцу.
«Мой брат Вячеслав Т. 1969 года рождения погиб на СВО в октябре 2023 года. Брата воспитывали бабушка и мама. Отец моему брату неродной (усыновил). Он бросил нашу семью, когда Славе не было и пяти лет, а мне было полтора года. Просто оставил нас без средств к существованию. Пятьдесят лет его не было в нашей жизни: материально он не помогал, участие в воспитании не принимал. А теперь, когда Слава погиб, отец со своей семьей — абсолютно чужими нам людьми — побежали оформлять выплаты за смерть моего брата, и получили пять миллионов рублей», — рассказала Колачева.
Вячеслав дважды служил в горячей точке в Чечне. Личная жизнь у мужчины не сложилась. Самыми близкими ему людьми были сестра Наталья и ее семья. «Мы с братом всю жизнь шли бок о бок, всегда друг друга во всем поддерживали. Последние лет 15 мы проживали с ним под одной крышей жили — на съемным жилье. Женат Слава не был, детей у него нет, помогал моих детей воспитывать. Когда уходил на СВО, сказал, что вернется, купим квартиру и никому не будем обязаны. Но к моему большому горю, брат уже не вернется. У меня глаза не высыхают от слез», — рассказала Наталья.
По словам Колачевой, отец не был на похоронах Вячеслава. Чтобы чужие люди не смогли воспользоваться «кровавыми деньгами», Наталья подала иск в суд. Она требует признать отца недостойным получателем выплат и взыскать деньги. Женщина привлекла свидетелей из числа тех, кто знал Вячеслава с детства. Со стороны отца свидетелем выступила его вторая супруга. «Первый суд длился 10 месяцев, но судья, не приняв никакого решения, подала в отставку. Сейчас дело ведет другая судья, слушание назначено на 23 апреля», — уточнила собеседница.
Правозащитник Александр Андрюков отмечает, что в подобных ситуациях, когда близкий родственник погибшего бойца не согласен с назначением компенсационной выплаты недостойному родителю, следует прежде всего обратиться с заявлением в военкомат о приостановке выплат до решения суда. Далее подать иск в суд. Если выплата произведена, придется взыскивать деньги с получателя. В суде по таким спорам важно доказать, что родитель не участвовал в воспитании погибшего до 18 лет. «В нашей практике есть пример, когда суд учел тот факт, что отец знал об алкогольной зависимости матери детей, но не предпринял никаких мер для помощи детям. Имеет значение и то, кого боец указал в качестве контактного лица в своем контракте, кого из родственников он просил оповестить в случае ранении или гибели», — говорит Андрюков.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринске Курганской области сестра погибшего на СВО бойца Дениса П. лишила родного отца права на «гробовые» выплаты. Суд удовлетворил иск женщины, признав отца недостойным выплат за сына. Мужчина оставил семью, когда Денису было девять лет и не принимал участия в его воспитании.
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