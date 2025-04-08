В Шадринске старший прапорщик Екатерина Волкова вышла из декретного отпуска — и почти сразу отправилась в зону специальной военной операции. Молодая мама и опытный фельдшер уже полтора года спасает жизни бойцов в боевых условиях. Об этом сообщают власти Шадринска.
«Осенью 2023 года, сразу после декретного отпуска, она отправилась в зону СВО, где ежедневно спасает жизни», — говорится в telegram-канале «Шадринск официально». Отмечается, что за время службы Екатерина Волкова была удостоена медалей «За воинскую доблесть» I и II степеней, «Участнику специальной военной операции», «За спасение погибавших» и «За боевые отличия». Екатерина окончила медицинский колледж в Шадринске в 2017 году, а через два года связала свою жизнь с армией. Она участвовала во всероссийских военно-медицинских эстафетах и становилась лучшей на окружном уровне.
Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из Шадринска прошли отбор в топ-200 добровольцев страны и будут участвовать в подготовке к параду Победы на Красной площади. Среди них — студенты медицинского колледжа и Шадринского педагогического университета. В число волонтеров вошли Наталья Бухарова, Владимир Знаменский, Дмитрий Соловьев и Екатерина Терновская. Шадринск станет единственным представителем Курганской области на параде.
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