Бывший губернатор Олег Богомолов приехал в Курган

Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов в данный момент находится в Кургане. Об этом URA.RU рассказали несколько источников из политического окружения.
«Олега Богомолова видели в Кургане. Проезжал по городу на автомобиле вместе с супругой», — рассказал один из источников. Другой инсайдер из числа высокопоставленных чиновников добавил, что бывший глава Курганской области приехал по личным делам. «У него тут живут дети. Скорее всего, приехал к ним в гости», — отметил он.
По имеющемуся в распоряжении редакции телефону до бывшего главы региона не удалось дозвониться. На звонок корреспондента никто не ответил.
Богомолов руководил Курганской областью с декабря 1996 года по февраль 2014 года. Тогда он говорил, что отставка была его решением, которое поддержал Кремль.
Ранее URA.RU писало, что в конце августе прошлого года обсуждали, что Богомолов, возможно, проводил в Кургане встречи. При этом тогда он отмечал, что в это время он в Курганскую область не приезжал.
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