Бывший губернатор Олег Богомолов приехал в Курган

19 января 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Экс-губернатора Олега Богомолова заметили в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов в данный момент находится в Кургане. Об этом URA.RU рассказали несколько источников из политического окружения. «Олега Богомолова видели в Кургане. Проезжал по городу на автомобиле вместе с супругой», — рассказал один из источников. Другой инсайдер из числа высокопоставленных чиновников добавил, что бывший глава Курганской области приехал по личным делам. «У него тут живут дети. Скорее всего, приехал к ним в гости», — отметил он. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону до бывшего главы региона не удалось дозвониться. На звонок корреспондента никто не ответил. Богомолов руководил Курганской областью с декабря 1996 года по февраль 2014 года. Тогда он говорил, что отставка была его решением, которое поддержал Кремль. Ранее URA.RU писало, что в конце августе прошлого года обсуждали, что Богомолов, возможно, проводил в Кургане встречи. При этом тогда он отмечал, что в это время он в Курганскую область не приезжал.

Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов в данный момент находится в Кургане. Об этом URA.RU рассказали несколько источников из политического окружения. «Олега Богомолова видели в Кургане. Проезжал по городу на автомобиле вместе с супругой», — рассказал один из источников. Другой инсайдер из числа высокопоставленных чиновников добавил, что бывший глава Курганской области приехал по личным делам. «У него тут живут дети. Скорее всего, приехал к ним в гости», — отметил он. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону до бывшего главы региона не удалось дозвониться. На звонок корреспондента никто не ответил. Богомолов руководил Курганской областью с декабря 1996 года по февраль 2014 года. Тогда он говорил, что отставка была его решением, которое поддержал Кремль. Ранее URA.RU писало, что в конце августе прошлого года обсуждали, что Богомолов, возможно, проводил в Кургане встречи. При этом тогда он отмечал, что в это время он в Курганскую область не приезжал.