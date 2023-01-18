18 января 2023

Бывший губернатор Олег Богомолов приехал в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мероприятие, посвященное 25-летию Курганской областной Думы. Курган, богомолов олег, приветствие
Экс-губернатора Олега Богомолова заметили в Кургане Фото:

Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов в данный момент находится в Кургане. Об этом URA.RU рассказали несколько источников из политического окружения.

«Олега Богомолова видели в Кургане. Проезжал по городу на автомобиле вместе с супругой», — рассказал один из источников. Другой инсайдер из числа высокопоставленных чиновников добавил, что бывший глава Курганской области приехал по личным делам. «У него тут живут дети. Скорее всего, приехал к ним в гости», — отметил он.

По имеющемуся в распоряжении редакции телефону до бывшего главы региона не удалось дозвониться. На звонок корреспондента никто не ответил.

Богомолов руководил Курганской областью с декабря 1996 года по февраль 2014 года. Тогда он говорил, что отставка была его решением, которое поддержал Кремль.

Ранее URA.RU писало, что в конце августе прошлого года обсуждали, что Богомолов, возможно, проводил в Кургане встречи. При этом тогда он отмечал, что в это время он в Курганскую область не приезжал.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов в данный момент находится в Кургане. Об этом URA.RU рассказали несколько источников из политического окружения. «Олега Богомолова видели в Кургане. Проезжал по городу на автомобиле вместе с супругой», — рассказал один из источников. Другой инсайдер из числа высокопоставленных чиновников добавил, что бывший глава Курганской области приехал по личным делам. «У него тут живут дети. Скорее всего, приехал к ним в гости», — отметил он. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону до бывшего главы региона не удалось дозвониться. На звонок корреспондента никто не ответил. Богомолов руководил Курганской областью с декабря 1996 года по февраль 2014 года. Тогда он говорил, что отставка была его решением, которое поддержал Кремль. Ранее URA.RU писало, что в конце августе прошлого года обсуждали, что Богомолов, возможно, проводил в Кургане встречи. При этом тогда он отмечал, что в это время он в Курганскую область не приезжал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...