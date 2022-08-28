Экс-губернатор Богомолов проводил тайные встречи в Кургане

Курганцы предполагают, что экс-губернатор Олег Богомолов (слева) проводил в Кургане деловые встречи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане заговорили о возможных тайных встречах бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова, на прошлой неделе его заметили в городе. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников из политических кругов. Информацию о своем нахождении в Кургане сам Богомолов отрицает.

«Похоже, Олег Алексеевич [Богомолов] вернулся в область. Его видели недавно в такси. Еще говорят, что водитель ему домой гостей привозил. Машину даже на территорию участка пускали, чтобы никто не видел, кто приехал», — сообщает инсайдер. Еще один источник сообщил, что заметил экс-губернатора в одном из курганских магазинов.

В разговоре с URA.RU Олег Богомолов не подтвердил данную информацию. «Я сейчас нахожусь в Москве. Уже несколько недель не был в Кургане и Курганской области», — ответил политик.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане обсуждают идею губернатора Вадима Шумкова вернуть Олега Богомолова и других бывших высокопоставленных чиновников в регион. По словам бывшего замгубернатора Александра Мазеина, в реальности происходит другая тенденция — отстранение предыдущих опытных госслужащих от нынешней команды правительства.